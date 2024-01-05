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国内首个陆缆穿海工程在浙江舟山成功敷设

2024年01月05日16:30 | 来源：新华社
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新华社杭州1月5日电（记者黄筱）1月4日，一条10千伏陆上电缆从浙江舟山北部海域海床以下7米深的预置通道穿出，标志着国内首个陆缆穿海工程在浙江舟山成功敷设。

据了解，目前国内岛际间的能源供应主要依靠海底电缆进行输送，然而沿海海域航道密集，来往船只繁忙，船只抛锚时容易损伤海缆。相较于海底电缆，陆上电缆管道埋深远大于抛锚深度，无锚损等外力破坏风险，且成本更低、对施工环境要求更低，施工难度更小，前期审批更快，更适用于短距离海岛间的能源输送。

“国蛟一号”舟山陆缆穿海工程设计方负责人李震介绍，该工程创新探索陆上电缆穿越海底的能源输送模式，利用定向钻深埋技术在海床7米以下打通一条“海底隧道”，将10千伏的陆上电缆从舟山本岛穿至上园山岛，全长1公里。

为攻克陆缆穿海实施难题，国网舟山供电公司在施工前期开展了多项摸底测试，提前对电缆敷设全过程受力情况进行仿真计算，反复优化设计方案，首次采用钢丝绳牵引的方式为电缆安装“外骨骼”，并采用管道润滑材料降低摩擦系数，确保拖拽过程中电缆无损。

下一步，陆缆穿海能源输送新形式将以“下跳棋”的方式在舟山布局，大范围应用于间距2公里以内的中短距离海岛之间。而随着施工技术与经验的持续提升，远景将实现中长距离的岛际联网，形成岛岛“陆缆互联”能源供应新格局。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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