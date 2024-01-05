“今年对中央企业总体保持‘一利五率’目标管理体系不变”“力争年内完成新一轮国企改革行动70%以上主体任务”……在日前举行的中央企业负责人会议上，国务院国资委明确了今年中央企业的经营目标和改革任务。

此外，国务院国资委主任张玉卓在会上表示，中央企业要更加注重提升增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比以及品牌价值五个方面的价值。这些要求背后有何深意？

提高央企对国民经济增长的贡献度

增加值、功能价值从不同维度衡量着企业对一国经济社会发展的综合贡献——

企业增加值反映生产过程中创造的价值，能够直观体现企业对国民经济的增量贡献；功能价值主要反映除创造经济价值外，企业所发挥的政治效用、承担的社会功能。

作为国民经济“顶梁柱”，中央企业肩负着经济、政治、社会三重责任，过去一年在积极落实重大投资、重大项目建设和稳住经济大盘等方面发挥了“压舱石”作用：

2023年1至11月，中央企业实现增加值9.1万亿元，同比增加2030亿元；累计完成固定资产投资（含房地产）4.1万亿元、同比增长9.1%，其中既包括投资大、周期长的基础设施项目，也有风险高、不确定性强的关键核心技术研发项目。此外，国资央企持续加大能源电力等基础保障，以实际行动守护万家灯火、践行使命担当。

实践证明，无论是巩固公有制主体地位，还是发挥国有经济主导作用，都要求中央企业要有相当的规模、保持一定的体量。

专家认为，此次会议强调更加注重提升增加值、功能价值，就是希望央企进一步树牢正确发展观、政绩观，一方面继续提高央企对中国经济增长的贡献度，另一方面强化战略意识、功能导向，更好地发挥战略支撑作用。

提高资本效率，遏制盲目投资

经济增加值（EVA）是指企业税后净营业利润与该企业加权平均的资本成本间的差额，是为出资人创造的“真正的利润”。

与利润总额、净利润等指标比，这个指标不仅剔除了债务成本，还考虑了股权投资的机会成本，能够更加真实客观反映企业的价值创造能力。

自2010年起，国务院国资委全面推行EVA考核。2010至2022年间，央企EVA从714亿元增长到8420亿元。但总体看，与世界一流企业相比，我国国有资本回报水平仍有待提升。

国务院国资委研究中心主任衣学东撰文表示，本次会议强调更加注重提升经济增加值，意在引导央企注重“先算再投”，关注债务资本和股权资本在内的“完全成本”，优化资本投向和布局，减少低效无效资本占用，产生真正的经济利润，提升长期价值创造能力。

积极布局新赛道，发展新质生产力

当前，新一轮科技革命和产业变革正重塑全球经济结构，战略性新兴产业是各国竞相角逐的新赛道。

近日召开的中央经济工作会议定调2024年经济工作，提出打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道。

总体而言，中央企业在传统产业领域布局基础扎实，但产业持续发展面临的资源瓶颈等制约因素正在增多。面对新形势，2023年国资央企全力以赴发展战略性新兴产业，1至11月完成战略性新兴产业投资1.6万亿元，同比增长31.8%。

如果说EVA彰显了企业当下的经营质量，那么战略性新兴产业收入和增加值占比则一定程度上体现了企业未来的增长潜力。

“强调更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比，就是希望各中央企业进一步增强加快产业升级、建设现代化产业体系的危机感紧迫感。”张玉卓表示，中央企业要加快转向创新驱动的内涵式增长，大力推进新型工业化，打造新的产业支柱，加大力度发展新质生产力。

对标世界一流，提升品牌价值

品牌是企业重要的无形资产，是企业乃至国家竞争力的重要体现。加快建设世界一流企业，打造卓著品牌是其中应有之义。

近年来，国务院国资委以管理提升为抓手，聚力提升企业品牌管理能力，从品牌架构、品牌识别、品牌传播、品牌保护、品牌考核、价值管理等角度出发，体系化落实国有企业品牌建设工作，取得积极成效。

国务院国资委研究中心发布的一份报告显示，进入全球品牌价值500强的中央企业从2012年的13家增长到2022年的21家，打造了高铁、核电、特高压等一批具有自主知识产权的国家名片，培育了一批具有“引领力”“附加值”“含金量”“美誉度”的企业品牌。

“强调更加注重提升品牌价值，就是希望各央企进一步把品牌建设摆在突出位置，通过自身价值创造能力的提升，不断提高企业品牌附加值和品牌引领力，加快建设世界一流企业。”衣学东表示。

业内人士认为，增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比以及品牌价值五个方面的价值，紧密关联、内在统一、相互促进，从不同维度展现了企业的整体发展水平。中央企业应当通过切实提升这五个方面的价值，进一步增强核心功能、提高核心竞争力，推动高质量发展。（记者王希）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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