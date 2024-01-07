人民网记者 李栋

2023年，农业再获丰收，农民稳步增收，农村稳定安宁，为经济持续回升向好、加快构建新发展格局、推动高质量发展提供了有力支撑。“三农”工作的厚重成果，得益于科研创新成果的不断显现和科技支撑力度的持续增强。当前，我国粮食综合产能稳步提升。

近年来，作为国家最稳固、最可靠、最坚实的“中原粮仓”，河南省始终把抓好粮食生产摆在首位，坚决贯彻落实粮食安全党政同责要求，持续深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳面积提单产，不断提高粮食综合生产能力，确保了平时产得出、供得足，极端情况下顶得上、靠得住。

据国家统计局河南调查总队数据显示：2023年河南粮食产量1324.9亿斤，居全国第二，总产量连续7年稳定在1300亿斤以上。

河南省委农办主任，省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰表示，河南立足实际实施乡村振兴战略，牢牢守住确保粮食安全、不发生规模性返贫底线，着力推进乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，加快建设农业强省。

据了解，近年来，河南种业振兴成效显著，小麦、花生育种水平国际领先，供种能力全国第一。中原农谷建设成势见效，53个省级以上科研创新平台、74家种业企业已入驻农谷，加快打造国家级、国际化农业创新高地。

“我们最终在不增加水肥投入的条件下，通过增密种植、滴灌水肥一体化，在大幅度抗逆增产的同时，实现了水肥的高效利用。”中国农业科学院中原研究中心黄淮海夏玉米高产栽培与品质生理科研团队首席科学家谢瑞芝介绍说。

技术装备加快迭代升级。据了解，河南省农业科技进步贡献率达64.9%，主要农作物耕种收综合机械化率达87%，5G+智慧农业、智能灌溉、苗情监测等一批数字农业场景加快呈现，中原传统农业正向智能现代农业加速转变。

目前，我国农业科技整体水平已迈入世界第一方阵，农业科技进步贡献率达62.4%，作物良种覆盖率超过96%，品种对单产贡献率达45%，农作物耕种收综合机械化率达到73%。科技助力我国农业生产效率效益持续提升，已成为我国农业农村发展的基础性战略性支撑。

秋收秋种，岁月轮转。进入小寒节气，小麦到了冬季田间管理的关键时期。“前一阵的降雪有效缓解了旱情，并且降低了地下害虫的有生基数，利于小麦安全越冬和返青生长。”河南安阳内黄县农业技术推广站长武贵州对记者介绍晚播小麦长势时说，目前，当地小麦种植面积91万亩，其中，一、二、三类苗面积分别为25万亩、47.5万亩和18.5万亩，播种基础较好，群体充足，出苗质量较高。

农业现代化，关键是农业科技现代化。“县乡村三级共计90多名农技人员已分赴532个行政村的田间地头‘传经送宝’，指导农户科学管护，保障91万亩小麦安全越冬。”武贵州说。

中央农村工作会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事。“粮食和农业产业安全事关重大。”中国农业风险管理研究会会长张红宇表示，要坚持“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，做好耕地、科技大文章，牢牢守住保障国家粮食安全底线。

(责编：申佳平、高雷)

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