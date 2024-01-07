人民网北京1月7日电 （欧阳易佳）中国气象局近日印发《农业气象观测站网和观测任务调整方案（试行）》（以下简称《方案》）。《方案》第四次调整我国农业气象观测站网和观测任务，全国农业气象观测站将达2304个。

《方案》指出，对原有653个农业气象人工观测站进行调整：将湖南常宁和溆浦、贵州德江和镇宁4个代表性较强且观测基础较好的省级观测站升级为国家级观测站；将4个观测代表性不强的农业气象人工观测站撤销；将河北唐山、山西云州等12个不在粮食主产区的农业气象人工观测站迁至粮食主产区；将辽宁熊岳、浙江慈溪等11个无国家级观测任务的农业气象人工观测站变为省级观测站。调整后的农业气象人工观测站变为642个。

《方案》明确，将在全国农业气象观测站覆盖不足的粮食生产功能区、重要农产品保护区、特色农产品优势区和高标准农田建设区等区域新建1662个农业气象自动观测站，填补粮食重要生产区的观测空白。至此，全国农业气象观测站将达2304个。

《方案》对农业气象观测任务进行优化调整时，不仅重点考虑国家战略需求，还统筹兼顾地方需求，进一步符合地方种植结构；不仅加强粮、棉、油等主要作物观测，还充分加强各地名、特、优、新经济作物观测，同时开展牧草、蔬菜、果树和森林等观测，引导和鼓励省级开展特色农业、设施农业和高标准农田的农业气象观测。水稻、小麦、玉米、棉花、油菜、大豆、青稞、甘蔗、甜菜、花生、马铃薯、牧草和森林被确定为13项国家级观测任务。

气象局相关负责人介绍，通过本次调整，我国将建成站网能覆盖全国重要粮食生产区、观测任务能涵盖主要粮棉油作物和特色经济作物、自动观测和人工观测互补的新型综合农业气象观测站网体系。

(责编：申佳平、高雷)

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