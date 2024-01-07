在世界屋脊的西藏拉萨，一部手机就能畅游日光之城；

在日新月异的粤港澳大湾区，一码畅行三地。

地铁公交刷手机、足不出户缴电费、机场扫码秒退税……这样便利的支付场景，已经成为今天中国人生活里的日常。

“我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到86%，居全球第一。”中国人民银行日前公布的这组数据意味着，在中国这样一个人口大国，无论是城市还是乡村，人们都能方便快捷地享受现代化金融服务。

支付是经济活动的重要环节。移动支付“全球第一”，不仅是金融业发展的成果，更是整个国家科技实力与经济活力的象征。

这个“全球第一”，是一条从无到有、由弱到强的奋斗之路。

从“粮票布票攥在手”到“揣着现金满街走”，从“一卡在手行遍天下”到“手机支付遍地开花”，改革开放45年多来，中国人支付方式的变迁不仅是经济繁荣、技术进步的标志，也是全新生活方式和业态嬗变的缩影。

改革开放初期，银行卡、信用卡等国外支付方式通过广东等沿海地区传到国内，带来国人生活巨大改变。现在，微信红包、支付宝、云闪付等“中国式支付”引领全球消费者支付潮流。从技术输入方变身技术输出方，“一进一出”间，既体现了中国高水平对外开放的不断深化，也反映出中国经济发展质量和整体实力已今非昔比。

如今，移动支付成为中国高质量发展的新名片。在肯尼亚，超过90%的成年人使用中国技术支持的移动支付服务；在著名的北极旅游城市罗瓦涅米，很多商家接入“支付宝”收银系统；中国银联云闪付用户可在全球95个国家和地区享受便利的银联移动支付服务……凭借过硬的技术和应用能力，中国标准正成为全球移动支付的“黄金标准”。

这个“全球第一”，是中国经济实力与发展活力的综合体现。

从现金到手机，看似只是支付手段的改变，背后却是一系列复杂技术创新和产业基础支撑。

“全球第一”背后，有世界最大的通讯网络。移动支付离不开高速、可靠、广覆盖的移动网络支撑。我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络，在广袤的国土上，5G基站已覆盖所有地级市城区、县城城区，超过99%的行政村接入光纤网络和4G网络。

“全球第一”背后，有世界最多的手机用户。移动支付需要交易双方都有先进的通讯设备。从1988年到2018年，中国手机用户增长了52万倍。截至2022年底，我国移动电话用户规模为16.83亿户，其中5G移动电话用户达5.61亿户，占比是全球平均水平的2.75倍。

“全球第一”背后，有充满活力的中国市场。消费需求是支付产业发展的内在动力。2023年1—11月，我国实物商品网上零售额同比增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重达27.5%。蓬勃兴旺的中国大市场，厚植了移动支付快速成长的土壤。

这个“全球第一”，将助力数字经济的深层次变革。

移动支付走过的发展道路，是一条需求牵引供给、供给创造需求的创新之路。支付痛点呼唤技术创新，反过来，支付方式的巨大变革又开拓出更大市场空间，继而培育出全球最大网上零售市场。

今天，数字经济的快速发展，既对移动支付提出了更高要求，也带来了更大发展空间。作为数字基础设施的重要组成部分，移动支付通过加快数字化变革，可以深入到数字经济各价值链中，发挥互通融合、良性共生的基础性作用，从而加速推进整个经济体系的数字化转型。

移动支付活力四射，数字中国未来可期。眼下，移动支付正与衣食住行、生活缴费、投资理财、医疗健康、教育培训等各行业深度融合，不断催生出新的业态和经济增长点，为中国经济社会发展持续注入不竭动力。

(责编：王静、卫嘉)

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