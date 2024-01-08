本报记者 王 观

近日，广西壮族自治区融安县融江特大桥进行桥梁水下基坑开挖和墩柱施工。

韦荣军摄

制图：汪哲平

“预计2024年5月正式供水，投用后每年可为武安引入长江水2000万吨，让武安人民喝上长江水。”河北省武安市水利局党组书记、局长冯海峰说，2023年，总投资5.6亿元的武安市南水北调引水工程通过市场化运作模式，以政府投资为杠杆、撬动社会资本投入，充分发挥投资人专业技术优势和运营管理优势，实现降本增效和民生改善双赢，项目目前已完成总工程量的85%。

“税收优惠政策激励我们坚持研发创新，2023年以来公司的研发投入已近600万元，企业所得税减免了近90万元。我们将减免的资金继续投入研发，不断增强企业发展的核心竞争力。”大连开元管道有限公司财务负责人卢忠玺说。

2023年全年，积极的财政政策作为宏观调控的重要手段，持续加力提效，努力推动经济总体回升向好。

中央经济工作会议提出，积极的财政政策要适度加力、提质增效。新的一年，财政政策如何发力？如何理解“适度加力、提质增效”？为确保政策落实落细应做好哪些工作？记者进行了采访。

2023年积极的财政政策得到有效落实，效能充分释放

2023年1至11月，全国发行新增专项债券38634亿元，对带动和扩大有效投资发挥了重要作用；全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元，民营经济、中小微企业、制造业及与之相关的批发零售业受益明显……

“2023年以来，积极的财政政策得到有效落实，效能充分释放。财政支出力度加大、支出结构更加优化，一大批减税降费政策有力支持了实体经济、中小微企业和科技创新，进一步稳预期、强信心，稳就业、保民生。”中国财政科学研究院公共收入研究中心副研究员施文泼说。

让项目建设“跑起来”。

2023年4月，在湖北襄阳襄州区，通过专项债筹资2亿元建设的朱庄物流园标准化厂房项目完成了竣工验收。“专项债资金保证了项目的如期完成，该项目不仅为招商企业提供了标准化的厂房——企业‘拎包入住’，立即就能开工生产，还带动了周边就业，为本地经济发展提供了必要的硬件保障。”朱庄物流园项目负责人周红涛说。

2023年，财政部及早下达专项债券额度，适度扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围，指导各地做好专项债券发行使用工作，支持带动社会事业、交通运输、保障性安居工程等领域一大批项目建设实施，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

帮经营主体轻装前行。

“去年，受海外订单波动影响，公司生产线一度处于半停工状态。多亏税务部门利用税收大数据帮我们对接上下游企业，公司又享受到税费优惠减免40多万元，顺利渡过了难关。前段时间，我们修缮了厂房，引进了新型技能人才，新的一年干劲更足了。”河北天骏地毯有限公司负责人王增区说。

2023年，国家支持中小企业的政策“礼包”沉甸甸。在优化完善的基础上，将涉及小微企业和个体工商户的到期税费优惠政策统一延续到2027年底；降低失业和工伤保险费率，减征残疾人就业保障金，减轻用人单位负担；从财政资金引导、保障融资需求、政府采购政策、扶持稳岗就业等方面，进一步强化对中小企业的财政支持。

兜住兜准兜牢民生底线。

“参加妇联和企业组织的免费绢花手工艺制作技能培训后，我学会了制作绢花，一天工作五六个小时，每个月拿到手1200元，还不耽误照顾孩子。”去年，山东德州夏津县村民杨倩掌握了新技能，找到了称心的工作。

杨倩实现家门口就业，与当地企业发展密不可分。“得知我想扩大生产规模，县妇联工作人员推荐我申请了‘飞花巾帼创业项目’贴息贷款20万元。”财思文化创意（夏津）有限公司总经理毕英杰说，有了这笔钱，生产规模顺利扩大了，公司也创造出更多就业机会，带动村民增收。

“兜底线、增福祉，财政政策聚焦保障和改善民生，围绕就业、教育、医疗等领域，不断织密扎牢民生兜底保障安全网。”施文泼说。

政策保持连续性，巩固和增强经济回升向好态势

中央经济工作会议提出，要用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化国家重大战略任务财力保障。合理扩大地方政府专项债券用作资本金范围。落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

“‘适度加力、提质增效’，体现出政策保持连续性。”民生银行首席经济学家温彬分析，适度加力，意味着财政政策会根据经济运行情况，适时、适度加大政策扩张力度。

“‘提质增效’是近年来财政政策的重要目标，这要求收入端减税降费要从追求数量规模型转向效率效果型；支出端要优化财政支出结构，提前储备和挖掘好的项目，提高项目的经济效益和社会效益。”粤开证券首席经济学家罗志恒说。

罗志恒认为，我国已连续多年实施积极的财政政策，未来的减税降费要更加注重效率和效果，落实好结构性减税降费也有利于进一步稳定宏观税负。

针对如何落实好结构性减税降费，北京国家会计学院副院长李旭红建议，一方面，要落实研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠、先进制造业企业增值税加计抵减等税收优惠政策，通过进一步释放政策红利，降低企业成本，鼓励企业加大科技创新、扩大再生产；另一方面，围绕小微企业、个体工商户、现代制造业等重点支持对象，部署涉及企业所得税、增值税、失业和工伤保险费、城镇土地使用税等多方面税费优惠举措，系统发力、精准施策。

中央经济工作会议提出，要谋划新一轮财税体制改革。“这是更利长远的举措。”罗志恒认为，未来要进一步厘清政府与市场关系，深化中央与地方财政体制改革，继续规范转移支付，兼顾分配的效率和公平，既要调动地方政府积极性，又要考虑区域均衡发展。

提高财政资金效益和政策效果，让好政策落实落细

“没想到这么快就拿到了补贴资金。”此前，湖南省会同县财政局对炮团侗族苗族乡岩头坪村开展惠民惠农补贴检查时发现，少数村民存在因卡号变动导致种粮农民一次性补贴资金发放失败的问题，该局迅速组织人员逐户排查，统计相关村民户数及金额。经重新登记新卡号、重新审核、拨付资金后，在短时间内将补贴资金发放到位。

据了解，为了让惠民惠农财政补贴资金“一卡通”阳光审批系统有效运转，会同县成立了惠农补贴资金突出问题整治工作联合检查小组，深入18个乡镇开展惠农补贴监督检查，对检查发现的问题制定整改清单、限期整改落实，切实维护广大群众利益。截至2023年11月底，该县已通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放补贴78项、461184人次、资金19589.72万元。

好政策重在落实，新的一年怎么干？

提高财政资金效益和政策效果，让资金花在刀刃上。

施文泼认为，要强化制度保障，确保各项积极财政政策措施落到实处。一方面要不断提高预算管理水平，深入推进预算绩效管理，健全重大政策事前评估和事后评价制度，深化绩效评价结果应用，不断提高财政资金的使用效率。另一方面，大力推进财会监督，加强重大财税政策监督、财经纪律执行监督，确保重大财税政策不折不扣执行到位，推动财政资金规范化管理和有效利用。同时，还可进一步探索建立税收优惠政策评估机制，为税收优惠政策的调整优化提供科学依据，不断提高税收优惠政策的实施效率和效益。

提升纳税服务水平，确保政策红利精准直达、应享尽享。

智慧办税“微厅”24小时不打烊，在偏远乡镇与企业集中地推广应用；税费“微窗口”与商业银行网点、社保服务网点充分融合，打造多功能、个性化的便民基站；“微网格”内设立专责网格员，联络辅导纳税人缴费人……在江苏徐州，税务部门采取系列举措，确保税费优惠政策直达快享、应享尽享。

专家认为，提升经营主体信心，税务部门应继续在识别服务需求、优化服务举措、改善服务设施、健全服务制度等方面用心用力，持续提升纳税人缴费人获得感、满意度。

加强政策协调配合，确保同向发力、形成合力。

“中央经济工作会议强调增强宏观政策取向一致性、加强政策协调配合，既可避免因政策重叠或冲突而导致政策效果弱化甚至出现负面效应的情况，也有助于凝聚共识，稳定经营主体预期，增强发展信心。”国家税务总局税收科学研究所副所长李平说，应进一步完善跨部门政策协调机制，持续提高政府决策的科学性。

《 人民日报 》（ 2024年01月08日 18 版）

(责编：赵欣悦、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经