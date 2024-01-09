人民网北京1月9日电 （黄盛）据中国人民银行消息，为维护银行体系流动性合理充裕，1月9日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，1月9日2220亿元逆回购到期，因此单日净回笼1570亿元。

1月9日以利率招标方式开展650亿元7天期逆回购操作。来源：中国人民银行官网

Wind数据显示，资金面方面，2023年12月资金面整体平稳，全月DR007（7天期债券质押式回购利率）与DR001（1天期债券质押式回购利率）平均为1.83%与1.61%，小幅高于政策利率。节奏上看，12月资金面月初平稳，此后小幅收敛，税期后资金面再度趋稳，跨年当周资金面波动有所加大，但在中国人民银行呵护下顺利跨月。

公开市场操作方面，2023年12月底存量2.84万亿元逆回购将在2024年1月初陆续到期，此外2024年1月16日有7790亿元MLF（中期借贷便利）到期。预计1月中国人民银行将继续加大投放以呵护资金面，逆回购预计在特别时点仍有支撑，MLF预计仍将增量续作为银行体系补充中长期流动性，随着“三大工程”等项目落地PSL（抵押补充贷款）仍有操作空间。

截至1月9日，近5个交易日中国人民银行公开市场操作情况。 制图：杨梓安（实习生）

中信建投报告认为，展望1月，根据中国人民银行政策部署，货币政策或延续稳健基调，但更注重提质增效，短期内不具备大幅宽松基础；另一方面，当前经济修复基础仍需加强，货币政策在增强活力、化解风险、改善预期方面仍需加力，资金面收紧概率很低。预计1月资金面或延续12月平稳态势，DR007中枢或继续在政策利率附近运行。

广发证券报告认为，从2024开年的银行体系高位净融出水平以及中国人民银行单日逆回购净回笼来看，资金面或正在由“紧平衡”向“自发平衡”回归迹象。若12月的信贷需求尚可且经济数据及四季度GDP未显著低于预期，1月降准降息的概率可能走低。报告认为，2022年以来降准与降息的“前提必要性”在不断加强 ，近三次降息普遍出现在需求走弱阶段，而降准往往是要解决资金面过紧问题。目前“宽货币”的执行空间已经有限，央行操作需更谨慎。一季度政府债供给压力低于去年同期，或表明政策发力经济增长的紧迫性偏低，这对长端利率相对友好。

另据了解，日前，中国人民银行近期重启PSL，净新增3500亿元，用于支持“三大工程”建设。与此同时，金融机构也通过多种方式积极推动“三大工程”落地，城中村改造企业债、城中村改造资产支持专项计划、“平急两用”债务融资工具等多个“首单”在近期均已成功发行。

(责编：杨曦、吕骞)

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