新华社北京1月9日电（记者胡璐、郁琼源）2024年，我国将围绕加快建设现代农业大基地、大企业、大产业，实施粮食绿色仓储等六大提升行动，深入推进优质粮食工程。

这是记者在8日至9日召开的全国粮食和物资储备工作会议上获悉的。国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫在会议上说，通过深入推进优质粮食工程，2023年我国粮食产业实现提质增效。预计2023年粮食企业实现工业总产值4.3万亿元，同比增长7%。组织发布小麦、大豆强制性国家标准，建立完善粮食质量安全第三方检验监测制度。

他表示，2024年将实施粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费等六大提升行动，不断延伸产业链、提升价值链、打造供应链。开展国家现代粮食物流（产业）示范园区创建，促进园区设施完善和功能提升，搭建优质粮油产品产销衔接平台，深入推进优质粮食工程。

近年来，国家粮食和物资储备局推进实施优质粮食工程，开展“中国好粮油”行动，建设粮食产后服务体系，不断完善粮食质量安全检测体系，发挥粮食流通对生产、消费的引导作用，不断满足消费者“吃得营养、吃得健康”要求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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