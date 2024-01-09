人民网记者 许维娜

古生科技小院。受访方供图

一个院落、几间平房、三两学生，是科技小院的“标配”。规模虽小，但发挥着服务“三农”、振兴乡村的积极作用。它的服务模式，一定程度上影响着助农惠农效果。

经过数十年的发展，科技小院模式从最初帮扶一家一户开始，不断升级。位于大理市湾桥镇的古生村科技小院，是首个迈向“3.0+”版本的科技小院。

据了解，科技小院由中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁和团队于2009年在河北省曲周县首创，15年来已拓展至全国31省千余个村庄。随着加入院校和师生数量增加、产学研用成果凸显，科技小院目前已走出国门，推广到了老挝和非洲地区8个国家。同时，科技小院服务模式也从最初帮扶一家一户的1.0模式发展到如今通过科技赋能和人才支撑全面助力乡村振兴的3.0模式。

事实上，跨产业、多主体协同合作，齐力推进乡村振兴，正在成为全国科技小院的发展方向。

科技创新顶天立地，产学研用推陈出新。日前，中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛“拼多多杯”第二届科技小院大赛（以下简称“大赛”）决赛顺利闭幕。

中国学位与研究生教育学会副秘书长赵瑜为五支一等奖队伍颁奖。来源：受访方供图

本次大赛以“解民生、治学问”为主题，评比过去一年科技小院深入农业、农村一线，针对生产、生活实际问题，通过科技创新、应用创新、产业创新等方式助力乡村振兴所取得的丰硕成果。

全国22所院校的46支队伍近200名师生经过激烈角逐，最终，中国农业大学褚橙科技小院、西南大学重庆铜梁蔬菜科技小院、中国农业大学古生村科技小院、广西大学广西兴宁富凤鸡科技小院、南京农业大学江苏如皋水稻科技小院脱颖而出，荣获一等奖。此外，西南大学丹棱桔橙科技小院、福建农林大学平和蜜柚科技小院等13支队伍获得二等奖，其余28支参赛队伍获得三等奖。

作为一项创新实践赛事，大赛为全国科技小院学生提供了切磋兴农本领、共享乡村产学研成果、展现激扬青春风采的舞台。

湖南农业大学园艺学院二级教授、大赛评委王仁才表示，本次大赛考察了科技小院学生们的综合素质，他们既要懂农业基础技术，又要有成果落地手段，还要能上台演讲汇报，“排名靠前的团队，各方面能力都不错。”

“在科技小院的平台上，大家多了和老乡的相聚，和乡村的拥抱，少了都市的繁华，少了和家人、恋人的陪伴，但天天、月月、年年，平凡又不平凡。”大赛专家委员会委员、中国农业大学李健强教授认为，科技小院同学展现了当代中国青年的新面貌。

对于丹棱桔橙科技小院重点研究的桔橙、福建区赛参赛队伍研究的平和蜜柚、陕西眉县猕猴桃科技小院研究的猕猴桃等特色农产品，拼多多都给予了积极的关注和扶持。未来，拼多多希望在助力先进技术下乡、科研成果转化和优质农产品产销对接等方面发挥更大作用。

“如果说科技小院拆了学校与社会之间的墙、学科与学科之间的墙、教学与科研之间的墙、教与学之间的墙，拼多多则要助力破开科研与市场之间的墙，助力推动农特产的标准化、品牌化、数字化发展，完善现代农业产业链。”拼多多副总裁侯凯笛表示，“即使这是一项发展周期长、投资回报慢的系统性工程，我们也会不遗余力地坚定重投农业，坚持长期主义。”

(责编：王连香、吕骞)

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