2023年美好生活逐渐回归，既有烟火俗常，又有诗意清欢。日前，抖音热点、巨量算数联合发布了年度趋势报告《心向愿望，步履不停——2023抖音年度观察报告》（简称《报告》）。《报告》从回归与守望两大主题，展现过去一年我们的所见、所想、所感。

回归本土文化 增强文化自信与自豪感

伴随着中国经济的高速发展，Z世代年轻人通过教育和社会环境，不仅对本土文化有着更深刻的理解认同，还有着强烈的民族自豪感和文化自信心，这一点在他们对国货的支持和对民族文化的热情关注中表现得尤为明显。

2022抖音电商国货发展年度报告显示，平台国货消费群体中，18-24岁用户和25-30岁用户消费能力持续增长，年轻消费者购买国货品牌成为新趋势。国货盛行的背后是国人文化自信的提升。2023年，国货品牌销量持续增长。在抖音，国货相关短视频数量提升36倍。

年轻一代不仅在消费选择上更偏向本土品牌，他们在推动文化遗产的传承和创新中也扮演着重要角色。

如今，越来越多的90后、00后爱上传统文化、学习传统文化，并通过社交媒体自发地传播非遗文化。在抖音，短视频内容覆盖了高达99.74%的国家级非遗项目（1557个），相关内容获得了用户3726亿次观看和近百亿次点赞。

守望“赛博”时代 享受数字红利

随着娱乐生活的复苏，越来越多的影视综艺官方账号在抖音宣传他们的新作品，既剪辑精彩桥段，也与用户分享台前幕后的有趣故事。2023年，影视综网络文娱官方账号数量增长率超过60%，其覆盖粉丝数量和兴趣用户也有一定增幅。

独乐了不如与众同乐。一个人宅在家刷剧固然惬意，但更多人想要和网友讨论剧情，分享快乐。以《狂飙》《长月烬明》《长相思》等热门影视剧进行的二次创作，在抖音上获得了极大关注。2023年，抖音影视综相关视频播放总量超过3.6万亿。

娱乐复苏不仅仅体现在线上，线下同样火爆。2023年全国演出市场复苏，上行趋势明显，供求旺盛。数据显示，前三季度全国营业性演出场次与去年同比增长278.76%。

旅游行业也在今年重启，越来越多的小城市火爆出圈，越来越多的商家享受到了“数字红利”。上半年的“淄博烧烤”让大家记住了“灵魂三件套”，下半年的“尔滨”让人隔着屏幕都能感受到这份宾至如归。数据显示，今年前三季度国内旅游总人次达36.74%亿，同比增长75.5%，带动国内出游总花费同比增长超100%。

传递温暖和感动 让公益就在身边

我们既关注自己的生活，也关心同胞们的冷暖。调研数据显示，有超过六成用户表示关注公益慈善类资讯。然而人们对于公益并非仅仅停留在关注层面，内心的价值观念驱动大家通过多样的公益形式献出自己的一份力量。数据显示，捐款捐物的公益行为占比最高，分别为61.6%和33.91%。此外，线下义务活动、助学助教等参与形式也位列其中。正是在这些行为当中，普通人积极寻找并实现着自我价值。

人们不仅仅是关注公益，而是关注公益的方方面面。2023 年抖音中有八种类型的公益视频播放量破亿，其中寻人类视频受关注度最高，平均每个抖音用户浏览相关视频约 30 次，我们无意间的次次浏览却帮助 21911 个家庭重获团圆。

与此同时，越来越多的明星和达人投身到了公益事业当中，凭借自己的影响力让善意扩散。专业的公益组织下场，也在积极推动公益事业向前，截止2023年10月，抖音中公益组织覆盖粉丝数已超200万人。

2023年是充满变化的一年，面对外部的不确定性与快节奏的社会生活，人们向内探寻本心，向外展望生活。即便前行路上荆棘遍布，依然心向远方，步履不停，风雨兼程，砥砺前行。

2024，让我们在回归与守望的路上汲取力量。前路漫漫亦灿灿，征途迢迢勇向前。

(责编：董童、李源)

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