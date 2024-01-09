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西昌卫星发射中心新年首发开门红 全力备战天舟七号等任务

2024年01月09日19:51 | 来源：新华网
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　　新华社西昌1月9日电（李国利、胡煦劼）我国9日下午在西昌卫星发射中心成功发射爱因斯坦探针卫星。这个中心实现2024年首次发射任务开门红，同时也拉开了全年高密度发射任务的序幕。

　　为打好第一仗、誓夺开门红，西昌卫星发射中心科技人员自去年底就开始为这次任务忙碌，即便是在跨年夜，发射场系统的科技人员也忙着为长征火箭做第一次“综合体检”，考核火箭和发射场设备的性能。在更多的测控系统点位上，科技人员丝毫不敢懈怠，积极开展光学、雷达、遥测系统综合应急协同演练，仔细核对每一项数据，确保参试设备状态稳定可靠。

　　“在各系统、各岗位人员的齐心协力下，我们圆满完成了新年度的首次发射。”任务01指挥员施镇顺说。

　　组建于1970年12月的西昌卫星发射中心，管理着西昌和文昌两个航天发射场，是我国发射卫星最多的卫星发射中心，目前具备8种型号15个构型运载火箭的高密度测试发射能力。2023年，这个中心发射任务实现19战19捷。

　　根据计划，我国今年将在文昌航天发射场发射天舟七号和天舟八号货运飞船。其中，天舟七号任务是文昌航天发射场执行的新年度首次发射任务。目前，天舟七号货运飞船和执行发射任务的长征七号遥八运载火箭已运抵文昌航天发射场，发射场科技人员正在全力备战。

　　“前期，我们按照节点到人、责任到人、标准到岗的要求，很早就开始编排任务准备和实施的工作计划，过程中紧盯技术状态变化，精准识别风险，全面加强质量管控。”工程师何宏业表示，“后续我们将全力以赴，确保文昌发射场新年首飞成功。”

(责编：白宇、卫嘉)
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