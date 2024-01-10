人民网记者 车柯蒙

2023年1至11月，全国新增减税降费及退税缓费18125.09亿元，民营经济、中小微企业、制造业及与之相关的批发零售业受益明显；新办涉税经营主体达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%，其中，当年即领用发票、有收入申报的税收活跃户达到1055.7万户，占比69.7%，较上一年同期提高3.1个百分点……2023年，积极的财政政策作为宏观调控的重要手段，持续加力提效，努力推动经济总体回升向好的同时，为经营主体发展持续赋能。

2023年中央经济工作会议强调“积极的财政政策要适度加力、提质增效”“落实好结构性减税降费政策”。

记者了解到，结构性减税降费主要针对特定群体或领域、特定税种来降低税费负担。业界专家认为，会议强调“重点支持科技创新和制造业发展”，体现了精准调控，针对性和导向作用明显，相关政策将有利于增强发展新动能，推动经济高质量发展。

将符合条件的企业研发费用加计扣除比例由75%统一提高到100%，并作为制度性安排长期实施；自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额……随着一系列支持科技创新的税费支持政策相继实施，一套覆盖面广、优惠力度大、涵盖企业创新重要环节的税费支持政策体系正为我国经营主体科技创新、高质量发展提供政策支持。

这其中，研发费用加计扣除政策是推进创新驱动发展的重要政策之一。近年来，我国在研发费用加计扣除政策优化上持续发力，一方面提升扣除力度、扩大受益主体范围；另一方面政策享受时间提前，红利到账得更及时，鼓励企业加大研发力度。

对于广大经营主体而言，税收政策正有力推动企业创新发展。

“2023年新政策出台后，我们在预缴申报2季度企业所得税时，相比往年提前享受到了研发费用加计扣除金额425万元，国家对企业科技创新的支持再次‘加码’，后续研发资金得到了有效补充，为提升研发水平、实现成果转化提供了强劲动力。”云南一家从事信息科技公司的财务负责人潘红艳表示。

在新疆，一家第三方权威电子认证服务机构的财务负责人朱于樱表示，随着公司研发投入逐年递增，享受的税费优惠也越来越多。除享受高新技术企业15%优惠税率外，仅2023年前三季度，公司累计享受研发费用加计扣除726万元。有了好政策的支持，我们更有底气深耕技术创新，不断加大对“卡脖子”技术的攻关，把政策的“含金量”转化为企业创新发展的生产力。

粤开证券首席经济学家罗志恒在接受人民网记者采访时表示，在紧平衡的财政形势下，我国财政政策始终支持科技创新自立自强，服务于统筹发展与安全、服务于构建新发展格局相应的支持政策持续推出，相关举措都较好地支持了企业加大研发支出，促进了先进制造企业的发展。

“先进制造企业发展有利于维护产业链供应链稳定，推动实现更高水平的供需循环，实现更加安全的发展。”罗志恒表示，从一系列经济指标也能看出财税政策取得了较好效果，2023年1至11月份高技术产业投资同比增长10.5%，其中高技术制造业投资增长10.5%，高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长16.2%、14.8%，远高于固定资产投资总体增速。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经