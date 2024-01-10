陈 曦

原标题：智能装备提升水下救援能力

2016年四川雅安大渡河落水车辆救援，2018年重庆万州失事公交车救援，2023年8月京津冀洪涝灾害救援……近些年，在一次次水下救援任务中，都出现了深之蓝海洋科技股份有限公司（以下简称“深之蓝”）水下机器人的身影。它们在神秘莫测的水下“眼观六路耳听八方”，辗转腾挪间完成各种复杂的操作。

近日，中国潜水救捞行业协会深之蓝水下智能救援队在天津成立。深之蓝豚系列缆控型水下机器人、橙鲨系列自主水下潜航器正式加入救援队，助力解决水下救助难题。

一直以来，我国传统水下应急救援以潜水员作业为主。潜水员在水下作业困难重重，比如水下能见度低、水流速度快、水温寒冷、水下环境复杂等。

国家消防救援局特种灾害救援处高级工程师熊伟介绍，如果水下深度超过百米，潜水员将冒着巨大生命危险。

以不久前广西九顿天窗景区打捞遇难潜水员为例，潜水员遇难地点水深100多米，国内只有顶尖的潜水员才有能力下潜到这一深度。与此同时，事发地洞穴内岩石突出，直径极小，水下植物和杂物较多，实施打捞的潜水员几乎无法安全到达该地点，将遗体拖出水面就显得极其困难。

应急管理专家闪淳昌表示，发展智能救援装备，势在必行。

“用机器替人来打捞，是水下救援行业正在推行的新理念。而且运用各种智能装备进行水下救助，避免人员伤亡，已具备技术基础。”熊伟说。

据中国潜水救捞行业协会理事长宋家慧介绍，此次水下智能救援队成立，在我国水下应急救援领域尚属首次。

“豚系列缆控型水下机器人属于缆控水下机器人，通过一条零浮力线缆连接机器人和地面操作系统。”深之蓝市场经理葛晨阳告诉记者，救援队配备了缆控型水下机器人和自主水下潜航器，并在深之蓝选拔了20名优秀骨干及30多名科研攻关人员加入。

为了让机器人视野范围更大，该缆控型水下机器人配备了高亮度照明系统和高清晰摄像仪以及云台。机器人还可通过搭载扫描声呐、多波束声呐，更加准确地探测水下目标。

据了解，豚系列缆控型水下机器人还可搭载机械手等多种作业设备，满足不同复杂场景的使用需求。比如机械手在救援场景中，可完成水下快速抓取、剪切、剥除等一系列精细的动作。

为克服湍急的水流带来的救援困难，该缆控型水下机器人通过水平矢量的推进器布局，获得良好的运动、抗流性能，实现全姿态控制。此外，豚系列缆控型水下机器人还可借助导航定位系统和控制算法，实现悬停、位置保持、路径跟踪等高级智能化自动控制功能。

与豚系列缆控型水下机器人“搭档”的是橙鲨系列自主水下潜航器。葛晨阳介绍，它可以实现自主导航，其模块化结构可灵活组合加载控制模块、导航模块等多种模块，适合应用在大范围、更深水域的搜寻。

葛晨阳表示：“我们将加强与潜水协会合作，整合大量的专业知识和经验，使我们的救援队具有更强的实战能力。与此同时，救援队的实战经验也将反过来推动我们产品的改进和创新，研发出更适合救援使用的机器人产品。”

(责编：申佳平、陈键)

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