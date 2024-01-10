樊曦

原标题：我国高铁达到4.5万公里

记者9日从中国国家铁路集团有限公司工作会议上了解到，截至2023年底，我国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁达到4.5万公里。

来自国铁集团的数据显示，2023年，国铁集团贯彻落实党中央关于构建现代化基础设施体系的决策部署，优质高效推进铁路建设，全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；投产新线3637公里，其中高铁2776公里，圆满完成了年度铁路建设任务。

2023年，“十四五”规划纲要确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进，铁路建设投资拉动作用显著。铁路部门聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”，实施24个联网、补网、强链项目；丽江至香格里拉铁路、贵阳至南宁高铁等34个项目建成投产，广州白云站、南昌东站等102座客站高质量投入运营；重庆至万州高铁、成渝中线高铁等112个在建项目有序推进；潍坊至宿迁高铁、邵阳至永州高铁、黄桶至百色铁路等9个大中型基建项目开工建设；建成铁路专用线92条、物流基地10个。

(责编：申佳平、陈键)

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