人民网北京1月10日电 （欧阳易佳）近日，南水北调国家水网工程建设全国引领性劳动和技能竞赛，在引江补汉工程保康段8号平洞现场举行启动仪式。此次竞赛旨在团结动员南水北调后续工程和国家水网建设广大参建单位和建设者，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，高效率、高质量、高水平推进南水北调后续工程和国家水网建设，为推动南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网凝聚强大合力。

中国南水北调集团党组书记、董事长蒋旭光表示，南水北调集团坚决扛起确保供水安全的重大政治责任。既重视已建工程运行安全，又重视后续工程建设安全，充分发挥工程社会、经济、生态效益。东中线一期工程全面通水以来，已累计调水660多亿立方米，成为沿线40多座大中城市280多个县市区的重要水源，直接受益人口超1.76亿。以高标准高质量建设引江补汉工程，积极推进西线工程规划编制和先期工程可研，进一步打通南北输水通道，筑牢国家水网主骨架、大动脉。

湖北省人大常委会副主任、省总工会主席刘雪荣认为，这次竞赛是集中锻炼人才、重点培养人才、及时发现人才，促进南水北调和国家水网事业高质量发展的务实举措。湖北省各级工会和相关单位要广泛深入持久开展职工岗位练兵、技能竞赛，把南水北调和国家水网事业作为梦想的新起点、事业的新平台，竞赛比拼、提升技能，在苦干实干中建功业，在专业专注中铸匠心，在开拓进取中创一流，奋力推动南水北调国家水网工程高质量发展，助力湖北加快建设全国构建新发展格局先行区开拓奋进、勇立新功。

中国农林水利气象工会主席、分党组书记李忠运表示，全国引领性劳动和技能竞赛是推动产业改革发展、提升职工技能素质的重要平台。此次竞赛要认真抓好过程管理，做到高起点谋划、高标准推动、高质量落实，建立健全各项制度机制，不断提高竞赛质量和水平。希望各参建单位和建设者高效率高质量高水平推进南水北调后续工程和国家水网建设，大力营造“南水北调开新局 国家水网立新功”的劳动氛围，为加快构建国家水网凝聚强大合力。

据悉，竞赛分为工程高质量建设竞赛、生态环境保护竞赛、职工职业技能竞赛三个项目，将贯穿引江补汉工程建设期，计划自2024年1月到2031年12月开展。

(责编：杨曦、吕骞)

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