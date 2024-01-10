嫦娥六号探测器运抵发射场 计划上半年发射
2024年01月10日11:06 | 来源：新华网
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新华社北京1月10日电 国家航天局10日消息，2024年1月8日、9日，探月工程四期嫦娥六号任务探测器产品分别搭乘安-124和运-20飞机，抵达海南美兰国际机场，随后通过公路运输方式运送至中国文昌航天发射场。后续按计划进行发射前各项测试准备工作。
嫦娥六号任务将突破月球逆行轨道设计与控制、月背智能采样和月背起飞上升等关键技术，实施月球背面自动采样返回，同时开展着陆区科学探测和国际合作。
目前，发射场设施状态良好，各项准备工作正按计划有序进行，嫦娥六号计划于今年上半年实施发射。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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