人民网北京1月10日电 （记者杜燕飞）日前，在中国煤炭工业协会主办的2023全国采煤工作面智能创新大赛总结大会暨智能采煤工作面建设成果发布会上，与会嘉宾表示，煤矿智能化是煤炭行业高质量发展核心技术支撑，采煤工作面智能化是煤矿智能化建设的重中之重。下一步，要推动采煤工作面智能化技术创新，突破煤矿智能化建设装备和工艺瓶颈，推进煤矿智能化系统常态化运行，重视人才、锻造队伍，助力煤炭行业高质量发展。

数据显示，近年来，全国建成了一批不同类型、多种模式的智能化示范煤矿，突破了一批煤矿智能化关键装备、技术工艺，带动了新一轮的煤矿基础设施和装备投资，提升了矿工的安全感、幸福感和获得感。截至目前，全国758处煤矿建成了1651个智能化采掘工作面。

国家能源局总经济师鲁俊岭表示，要顺应数字技术，绿色技术与传统产业融合发展趋势，聚焦近年来产业结构转型升级，科学把握煤矿智能化发展规律和建设实施路径，抓住煤矿智能化常态化运行，抓好采煤工作面高质量建设和基础设施保障工作，边探索、边总结、边实践、边完善，分类分级，全面推动煤矿智能化建设。下一步，国家能源局将继续发挥牵头部门协调作用，加强政策作用，营造良好环境，组织开展技术经验交流，宣传煤矿智能化建设先进经验，推动煤炭行业高质量发展。

“我们要认识到推进煤矿智能化建设是推动煤矿安全治理模式向事前预防转型的重要手段，是推动煤炭行业高质量发展，提升创新幸福感的必由之路。”国家矿山安全监察局安全基础司司长孙庆国认为，要聚焦减人、提效、增安，通过智能化煤矿建设在提升工作效率的同时，把作业人员减下来；因地制宜，因矿制宜，能上尽上，能上早上，先易后难，全面推进智能化煤矿建设；加快关键技术突破，开展基础性、关键性、原创性、引领性科技攻关；培养专业人才，培养一支复合型人才队伍。

中国煤炭工业协会会长梁嘉琨表示，煤炭行业转型升级的主战场在基层采掘一线，煤矿的高质量发展就是要实现煤矿工人对美好生活的向往。要以煤炭企业改革发展大局、煤矿整体生产系统的优化，以及改善一线工人作业环境为煤矿智能化建设的出发点。下一步，要坚持“一矿一策、因地制宜、稳步推进”原则推进煤矿智能化建设。同时，采煤队长等一线矿工是行业高质量发展的内在动力，企业要关注培养人才，进发扬爱矿敬业、无私奉献精神，建立煤炭企业特色文化。

国家能源集团总经理余兵介绍，公司建成了神东大柳塔等39处中级智能化煤矿，露天煤矿160台无人驾驶矿用重型卡车实现无安全员常态化运行，出台了14项无人驾驶系列技术标准；建成了神东煤炭榆家梁智能化无人采煤工作面等一批示范成果。当前，集团采煤工作面综合自动化率已由78%提升到85%以上，平均作业人数由5人减至4.5人；掘进工作面月均进尺由435米提升至464米，平均作业人数由7人减至6人，“减人、提效、增安”成效明显。

与会嘉宾表示，采煤工作面智能化是煤矿智能化建设的重中之重，其常态化应用直接关系到煤矿智能化建设整体实效的发挥。本次大赛重点聚焦采煤工作面的智能化建设，从工作面设计、运维、管理、现场应用等多个方面进行了展示和交流，发掘了一批价值高、可推广复制的成果和经验，推动了煤矿智能系统常态化运行，塑造了行业新形象，展示了矿工新风貌。下一步，要转变观念，深刻认识煤矿智能化建设的重要性和必要性；同心协力、集智攻坚，全面突破煤矿智能化建设装备和工艺瓶颈；创新管理、强化运维，全面提升煤矿智能系统常态运行水平；重视人才、锻造队伍，全面保障煤矿智能化建设行稳致远。

(责编：杨曦、吕骞)

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