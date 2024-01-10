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保障重点群体出行

铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能

2024年01月10日15:29 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者王连香）记者从铁路12306科创中心获悉，自1月10日零时起，铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能，符合条件的旅客朋友可通过12306手机客户端专区预约购买春运期间往返火车票，这是铁路12306保障春运重点群体出行的便民举措。

铁路12306科创中心相关负责人介绍，为认真贯彻落实党中央国务院关于做好2024年元旦春节期间有关工作的要求，保障学生、务工人员等重点群体春运出行，铁路12306创新服务举措，为学生、务工人员推出了售票服务专区。自1月10日起，符合条件的学生旅客（已通过学生优惠资质核验且有剩余优惠乘车次数）可通过“学生寒假订票专项服务”专区预约购买春运期间（1月26日至3月5日）火车票，每名旅客最多可同时提交6个预约订单，每个订单可添加1个乘车日期的20个“车次+席别”的组合，可选席别为学生优惠票适用的硬座、硬卧、二等座。已通过实名制核验的务工人员可通过“务工人员春运预约订票服务”专区预约购买春运期间火车票，每名旅客可同时提交6个预约订单，每个订单可选择“时间+车次+席别”的1个组合。

学生、务工人员通过铁路12306专区购买春运期间火车票，可提交开车前17天（含）以上的出行购票需求，最晚可预约3月5日的车票。符合条件的旅客朋友可在开车前17天23时前在12306手机客户端提交购票需求，在开车前16天查询兑现结果，须在开车前第16天23时前，通过12306手机客户端预约专区支付票款，逾期未支付的，订单自动取消；兑现成功后逾期未支付达到5次的，不再提供预约购票服务。

该负责人指出，铁路部门将持续优化12306系统功能，努力为广大旅客提供更加便捷高效的购票服务。同时，提示广大旅客朋友，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)
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