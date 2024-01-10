人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）“电动汽车火灾目前急需攻克的难点主要表现为‘设计难、验证难、监管难、消防难和调查难’问题。”近日，中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春在新能源汽车火灾安全技术交流会暨中国电动汽车火灾安全指数首批测评情况发布会上指出，电动汽车起火突发性强、危害大，导致了消费者的安全顾虑，同时也制约了产业持续健康发展。

中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆表示，随着我国新能源汽车产业的飞速发展，中国电动汽车火灾安全指数（C-EVFI）的建立与完善，不仅有助于提升电动汽车的安全性能，增强消费者对产品的信任度，同时更有助于推动电动汽车市场的繁荣发展。

“以保障驾乘人员生命和财产安全为出发点，中国电动汽车火灾安全指数（C-EVFI）围绕电动汽车火灾安全提示、应急救援、火灾防护和数据联动四个方面，通过定性与定量相结合的方式，独立、客观、公正地评价电动汽车整车火灾安全防护性能，成功构建了电动汽车火灾安全性测试评价体系。”招商局检测技术控股有限公司总经理刘英杰介绍。

数据显示，2023年1至11月，新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆，同比分别增长34.5%和36.7%，市场占有率达到30.8%；新能源汽车出口也呈现较快增长，2023年1至11月，新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华提出，想要更好的促进新能源汽车产业安全健康可持续发展，建议相关部门要加强合作，打造新能源汽车产业新生态；提高产品本质安全性，加强新能源汽车企业安全体系建设；确保新能源汽车产业“横向”和“纵向”发展的安全性。

据悉，依据中国电动汽车火灾安全指数（C-EVFI）管理办法，招商车研历时3个月完成了首批测试车型的相关试验和数据分析。测评车型及其配置的选取兼顾了不同品牌和价位，综合考虑了市场保有量、年度销量、市场关注度、火灾事故发生率、新技术应用等因素。

“中国电动汽车火灾安全指数首批6款测评车辆整体表现良好，部分功能有待完善。”招商车研新能源中心陈斌建议，企业可通过优化车内外报警策略改进车辆安全提示功能，或通过研发新型动力电池，提升电池本质安全来提升新能源汽车火灾防护性能。

(责编：杨曦、吕骞)

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