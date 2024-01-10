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我国铁路营业里程达15.9万公里 复兴号开行实现31个省份全覆盖

人民网记者 乔雪峰
2024年01月10日13:46 | 来源：人民网
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近年来，我国铁路事业取得历史性成就、发生历史性变革，路网规模质量大幅提升，建成世界最大的高速铁路网，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、配置高效的铁路网络。

1月10日，国家铁路局党组书记、局长费东斌在全国铁路监督管理工作会议上表示，截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里。地方政府和社会资本投资铁路蓬勃发展，地方铁路营业里程达到2.4万公里。

复兴号开行实现31个省份全覆盖

中欧班列累计开行超8.2万列

费东斌表示，2023年，我国铁路运输服务品质全面跃升，建成世界规模最大的铁路互联网售票系统，复兴号开行实现31个省份全覆盖。科技创新能力持续增强，总体技术水平迈入世界先进行列。

31个省份全部出台铁路安全地方性法规规章，建立厅际联席会议机制、“双段长”制、铁路与地方110报警服务台互通机制，铁路沿线安全环境治理取得明显成效。

行业发展活力持续激发，铁路建设运营市场更加开放，主体更加多元，地方政府为主投资的济青高铁、社会资本控股的杭绍台高铁、由地方自主运营的广东城际铁路等项目陆续建成通车，经行政许可的铁路运输企业达到79家。

铁路“走出去”开创新局面，亚吉铁路、蒙内铁路、中老铁路、匈塞铁路贝诺段、雅万高铁等一批项目投产运营。技术装备出口全球100多个国家和地区。中欧班列累计开行超8.2万列、790万标箱，通达欧洲25个国家217个城市。西部陆海新通道货物流向通达120个国家（地区）473个港口。

2023年我国铁路固定资产投资超7600亿

新开通高铁2776公里

记者从全国铁路监督管理工作会议上获悉，2023年，我国铁路高质量发展取得新进展，全年铁路固定资产投资累计完成7645亿元，投产新线3637公里，其中新开通高铁2776公里。汕汕高铁、莱荣高铁、津兴城际等一批地方投资的铁路开通运营。全国铁路客运量完成38.5亿人，较2019年增长5.2%，单日旅客发送量、售票量均创历史新高。全国铁路货运量完成50.4亿吨，保持稳步增长。

费东斌指出，要从推动铁路高质量发展大局出发，坚持全国铁路“一盘棋”，坚定发展信心，保持战略定力，强化责任意识，把握工作基调。要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，突出重点、抓住关键，协同发力、狠抓落实，为扎实推进中国式现代化贡献铁路力量。

国家铁路局总工程师田军接受记者采访时表示，当前，我国铁路发展呈现出新的阶段性特征，路网建设正由以路网干线建设为主向联网补网强链转变。铁路网越织越密，“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%，普速铁路网不断完善。

田军指出，在加强出疆入藏、沿江沿边沿海等干线铁路建设的同时，多层次轨道交通互联互通需求日益凸显，城际铁路、市域（郊）铁路、铁路专用线等区域性铁路和现代化物流枢纽建设方兴未艾，正逐步成为铁路建设的主战场。

提升铁路运输服务保障能力

促进国民经济循环畅通

费东斌在会议上提出，2024年铁路行业要重点做好八个方面的工作：一是坚决守牢铁路安全发展底线，提升行业本质安全水平，加强安全风险协同治理，提升安全监管效能，维护社会大局安全稳定。

二是保障国家重大战略实施，扎实推进交通强国建设重点任务，服务城乡融合和区域协调发展，服务美丽中国建设，推动加快构建新发展格局。

三是提升铁路运输服务保障能力，着力降低物流成本，强化保通保畅，提高运输服务质量，促进国民经济循环畅通。

四是加大科技创新力度，推进关键核心技术突破，推动科技成果转化，强化标准支撑，加强科技人才队伍建设，引领现代化铁路产业体系建设。

五是深化铁路国际合作交流，推动铁路“走出去”，推进中欧班列高质量发展，深化双边、多边和区域合作交流，服务高质量共建“一带一路”。

六是完善行业治理体系，推进铁路领域改革，加强行业法治建设和统计工作，促进有效市场和有为政府高效结合。

七是加强地方铁路监督管理，加大行业监管力度，强化属地管理责任，强化安全主体责任落实，以高水平安全保障高质量发展。

八是全面加强党的建设，坚持把政治建设摆在首位，推进中央巡视反馈意见整改落实，持之以恒正风肃纪，加强干部队伍建设，不断推动全面从严治党向纵深发展。

(责编：杨曦、吕骞)
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