人民网北京1月10日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快提升边疆网络供给能力，充分发挥宽带网络基础设施支撑和赋能作用，改善各族群众生产生活条件，助力兴边富民、稳边固边，工业和信息化部等十三部门印发关于加快“宽带边疆”建设的通知，提出七个方面共16项重点任务。

通知要求，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达；行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带（含通光纤、通4G或通5G）比例达到100%；沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖；内海海域按需实现网络覆盖。到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达到95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达到100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。

具体来看，通知提出，加快县城宽带网络升级。积极引导基础电信企业适度超前布局边疆县城“双千兆”网络基础设施，逐步推广部署大容量传输设备和数据设备，提升乡镇综合业务承载能力。结合政务、医疗、教育、农村电商、边境管理等数字化发展需要，积极推进云资源池、内容分发网络等应用基础设施向边疆地区部署，合理布局算力基础设施。

通知提出，加强乡村宽带网络建设。促进边疆地区乡镇政府驻地、行政村宽带向千兆光网升级，灵活采用中频和低频5G基站，逐步推进5G网络向农村地区延伸覆盖。探索偏远地区分散用户宽带接入技术和组网方案，加快推进20户以上农村人口聚居区、抵边新村、林场/农场/牧场驻地等场景宽带网络覆盖。

在“推进道路移动网络覆盖”方面，通知要求，以县域范围内国道、省道、高速公路等为重点，加快推进沿线4G/5G网络建设。提升边疆地区铁路、国际国境河流航道沿线移动网络覆盖水平。协商推进铁路隧道等重点区域网络建设，实现铁路沿线有效覆盖，积极保障用户用网需求。

在“增强边境管理机构和边贸区域网络保障能力”方面，通知提出，加快提升口岸、边民通道、边防检查站、边境检查站、边境派出所和警务室、执勤点等边境管理机构宽带网络覆盖水平和接入能力，推广物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术应用，有效增强信息化戍边控边能力。加快推进互市贸易点、物流枢纽、商品集散中心、特色产业园区和示范基地等重点区域“双千兆”网络建设。

同时，通知要求加强海岛海域宽带网络覆盖。深化有人居住海岛宽带网络覆盖，逐步推进海岛“双千兆”网络建设。探索海缆、卫星、微波等通信技术手段，加强重要海岛与临近岛屿、大陆的网络连接。按需推进无人居住海岛移动网络覆盖。结合海岸线特点和近远海海洋开发活动需要，逐步扩展沿海海域5G信号覆盖范围。鼓励依托海岸线、岛礁、灯塔、海上油气和风电平台等，推进内海、领海和毗邻区信号覆盖，灵活采用卫星、微波等技术保障专属经济区网络需求。

还要提升网络维护服务水平。加大人员、资金、物资等方面投入，加强对边疆地区网络设备、线路安全、运行状态等监测巡检，及时发现、排查和处置安全隐患。鼓励5G和4G网络协同发展，支持多模基站设备的研制和部署，满足农村地区对不同制式网络的需求。支持边疆地区优先开展异网漫游，降低边疆地区整体网络建设成本。加大对实体营业厅、客服热线等一线窗口的服务考核力度，切实提升宽带网络服务质量。鼓励面向边疆农村脱贫户、老年人、残疾人等特殊群体推出专属优惠资费。

此外，通知要求赋能边疆地区数字化发展。推进边疆地区中小学5G和千兆光网建设，打造一批中小学“双千兆”网络建设标杆案例。推进边疆县级医院、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构开展“双千兆”网络建设。助力打造一批智慧农场、智慧牧场、智慧渔场，实现农业生产全过程数字化。升级农村电商服务站点网络，助力农村直播电商发展。推进“5G+智慧旅游”，打造新型旅游模式。充分发挥数字技术在基层党建、政务服务、综合治理等方面的重要作用。助力“互联网+政务服务”下沉至农村区域，有效提升基层便民服务效率。以“双千兆”网络、高清视频、大数据平台等技术手段，不断提升农村网格化和精细化管理能力。

(责编：申佳平、吕骞)

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