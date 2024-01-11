来自新疆喀什地区疏附县的阿卜杜外力·艾力，从小就喜欢看《黄飞鸿》，电影里腾跃的醒狮，是他记忆中的高光片段。想学醒狮，也是埋藏在阿卜杜外力·艾力心中的火种。

2018年，一群说着“广普”的老师来到了新疆，他们不仅带来了各种教学装备，还发挥各自的本领教孩子们书法、醒狮、武术......

在广东援疆教师支持下，疏附县第一中学成立了龙狮社团，12个心怀热爱的少年加入了初代醒狮队。随着训练比赛获得的奖牌越来越多，社团成为了整个喀什地区的明星龙狮队。2018年至2023年，疏附一中龙狮社团从4头“狮子”扩展到50头，期间，阿卜杜外力·艾力也如愿加入了醒狮队。

经过三个月的训练，阿卜杜外力·艾力从能够和队友配合，到传神地模仿真狮子的站、看、探、闻、跑、走、跳、睡、醒等动作。在学校的舞台上，灵动的狮子们呈现了一场场精彩的表演。他们出色的演出吸引了新疆广播电视台的注意，疏附一中龙狮队受邀参加了2023年新疆广播电视台六一儿童节晚会录制。

第一次参加省级电视台的表演，第一次面对灯光和镜头，第一次随着一台电视屏幕走进千家万户，孩子们意识到，原来努力可以走向更大的舞台，获得的奖励并不仅仅是一块奖牌、一张奖状，还是一把打开自己更多可能的钥匙……

早在2018年，在广东省体育局、广东省对口支援新疆工作前方指挥部的主导和大力促进下，广东援疆驻疏附广州工作队将广东非物质文化遗产舞龙舞狮项目引进疏附县。

“龙狮运动是体验派，孩子们只要去练，总能学会一些道理。我们想教会孩子努力，不会去向他解释努力是什么，而是让他通过一次次训练去突破自己；我们想教会孩子团结，不会去讲一把筷子折不断的故事，而是让他们组队荣辱共担，孩子们自然就能体会到，团结的力量有多强大。”魏开源老师是广东省“组团式”教育援疆项目中，参加支教的众多老师之一。在广州市花都区秀全外国语学校，魏老师不仅负责教授体育课，同样担负着传承醒狮、武术文化的责任。

在此背景下，魏开源老师在援疆期间，应疏附县学校需求，给当地教师开展龙狮教学培训，以便他们能更好地帮热爱中华优秀传统文化的孩子们实现醒狮梦。“本地的老师需要掌握的，不仅仅是舞狮、舞龙技能，还有相关教学技能，这样才能够承担基本的教学训练、编排、比赛等指导的工作，让援疆从‘输血’走向‘造血’。”魏开源坦言。

2018年至2023年，像魏老师这样奔赴新疆的援疆老师还有很多。随着广东省深入推进援疆工作，“组团式”教育援疆工作出新出彩，更在“润物细无声”中铸牢了当地孩子们中华民族共同体意识。

2022年，完成援疆工作任务的魏开源离开了新疆。但醒狮成为了一条情感的纽带，紧紧连接着他与疏附一中的少年们。

广州到疏附相隔5000多公里，如何跨越地域的鸿沟，为两地师生架起沟通的桥梁？

2023年7月，希沃公益行·千里课堂捐赠仪式暨“共上一堂醒狮课”公开课在疏附一中正式启动。广州视睿电子科技有限公司（希沃）通过广州市教育基金会，分别向广州市花都区秀全外国语学校、疏附一中捐赠希沃交互智能平板、移动录播等数字化教学设备，以解决两校师生在舞龙舞狮课的直播互动、录课、听课、评课等问题，推动两校实现云端的常态化交流互动。

“招手”、“比心”，新疆孩子跑到训练室的“大屏”面前，与屏幕另一端的新朋友进行交流。屏幕那端，是他们最喜欢的魏老师和秀外学校龙狮队的孩子们。通过大屏幕，疏附的孩子们能清楚看到魏老师和远端龙狮队的动作、听见魏老师的声音，魏老师也能看见新疆孩子的表现。

课后，广州市花都区秀全外国语学校学生曾俊豪兴奋地说：“没有想到，舞狮还能表演得这么勇猛。通过镜头，我们和新疆的大哥哥们一起上课，一起跟着学动作，有种说不出来的亲切感。”

“有点兴奋，有点激动。”阿卜杜外力·艾力说，“我已经高三了，会全力冲刺学业。在这之前能再完成一次表演，心里很高兴。”

“从四川大凉山到贵州、再到疏附，我们一直通过捐赠数字化设备搭建远程课堂，连接更多师生，创造更多学习资源。”广州视睿电子科技有限公司（希沃）副总裁、广州开得联智能科技有限公司总裁黄逸涛介绍，2016年至今，希沃启动公益行项目通过捐赠交互智能平板、录播、学习机等数字化教学设备，以数字技术改善乡村学校教学环境建设，让更多乡村的教师、孩子们享受信息化、数字化教学的魅力。

“随着教育信息化和数字化技术的应用，教育资源的均衡发展正在获得有益的推动，但也需要投入更多的资源和力量，才能带来改变。而新技术的应用，不仅拓宽了课堂的空间和内容，更打开了广阔的学习视野。未来，有梦想、有坚持，从而成就人生，这样的机会也将越来越多。”黄逸涛说。

(责编：李源、高雷)

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