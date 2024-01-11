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CES 2024：海信重塑场景未来

2024年01月11日08:28 | 来源：环球网
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原标题：CES 2024：海信重塑场景未来

当地时间1月9日，2024年国际消费电子展（CES 2024）在美国举行，海信携全球首款8K屏幕发声激光电视、全球首款40000+分区Mini LED电视等全场景显示技术解决方案集中亮相，打破显示屏幕边界、重塑场景未来。作为行业里在显示技术、智能家电领域进行全方位、深度布局的企业，海信的ConnectLife平台实现从单一产品智能到全屋智能的跨越，为未来智慧生活带来更多想象。

家电行业正从单一产品向智能化、以用户为中心和以场景驱动的解决方案转变。去年9月海信发布了未来的技术战略——The Scenario-driven Future of Tech（以场景致未来）。今年的CES展上，从家居场景到车载场景，海信聚焦用户需求展现了全场景显示技术的强大实力。

“海信不仅仅是在制造屏幕，而更是在打造场景。我们致力于将显示技术融入生活，让世界更加紧密联系在一起，提供超越屏幕的体验，并成为生活的一部分。”海信国际营销公司副总裁David Gold在CES开幕前发表主题演讲时表示，海信将持续打破传统显示屏幕边界，让显示技术走出家庭，走进办公室、教室、医院、体育场馆、车辆等使用场景，将以场景化体验服务消费者。

在家居场景中，海信ULED X、激光显示等技术及产品通过极致画质、大尺寸屏幕和生动的视觉效果，重新定义家庭娱乐。无论是游戏玩家、体育或电影爱好者，海信都能通过屏幕为其提供个性化的娱乐解决方案。

自2012年在CES上推出激光电视技术原型机以来，海信几乎每年都会在CES上推出激光显示技术新品，技术形态越来越多元，场景越来越丰富。今年，海信激光电视展出5款首创性新品，成为本届CES上最具创新活力的显示品类。

值得一提的是，本届CES 2024期间，海信对外展出了首款100英寸卷曲屏激光电视，可一键升降把电视屏幕卷进机柜。而全球首款8K屏幕发声激光电视，则是通过光学引擎实现了对3300万个像素点的精准控制，并搭载3.4平方米的全球最大发声屏幕、10万级发声单元。此外，海信88英寸小型超轻薄激光电视也一同亮相，凭借14英寸笔记本大小的机身，成为业界主机最小的4K激光电视。

在车载显示场景，海信激光全息AR-HUD和激光全景投影解决方案，把车窗变成了影像巨幕，汽车变身成了行驶的沉浸影院。

(责编：董童、李源)
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