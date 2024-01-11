人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

发挥好大科学装置原始创新策源作用

包颖
2024年01月11日08:34 | 来源：光明日报
小字号

原标题：发挥好大科学装置原始创新策源作用

　　 世界已进入大科学时代。依托大科学装置实施大科学工程、组织大科学计划、打造大科学中心，已成为大科学时代下，科技创新范式变革的重要标志。为此，我们应发挥大科学装置原始创新策源作用，努力建设基础研究高水平支撑平台。

　　 首先，应把握周期规律，加快营造高水平开放良好条件。

　　 大科学装置作为前沿性、战略性基础研究活动的承载平台，是国家战略科技力量的重要组成部分。从其生命周期规律看，“建设”转“运行”是装置由“工程效益主导”向“创新效益主导”过渡的关键时期。目前，我国已布局建设几十个大科学装置，许多已建成运行，重大原创成果持续涌现，跑出了国际“加速度”。北京怀柔、上海张江、安徽合肥、粤港澳大湾区等综合性国家科学中心加速落成大科学装置集群，“科技航母”逐步“下水”，即将“全面服役”,必将通过巨大的创新溢出释放极强的磁极效应，成为引领原始创新、突破前沿技术的战略高地。但也要看到，当前我国大科学装置仍然不同程度存在“建设与运行脱节、工程与科研割裂”现象，运行维护经费不足、建制化研究体系不健全、市场力量参与不深等问题制约了开放共享效能，打造基础研究的强有力战略支撑任重道远。对标加快实现高水平科技自立自强的迫切要求，需要紧抓时机，谋划开放共享有效路径，以大装置突破大发现、解决大问题、促进大融通，创造新范式、引领新变革、锻造新优势，推动创新效益尽早兑现、密集释放。

　　 其次，应坚持分类原则，高效能释放装置集群综合效益。

　　 大科学装置作为前沿科研活动的系统集成，运营管理具有高度独立性。装置的战略目标、物理形态、应用目的等差异，不仅影响用户群分布、机时开放能力、成果转化水平、社会服务效益等开放属性，也决定了装置运营、考核、转化等管理模式。从应用目的看，主要包括专用型、平台型、公益型等类型。一是以需求为导向、市场转化潜力较大的“平台型”装置。主要为多学科领域基础研究、应用基础研究和应用研究提供服务，面向不特定大量用户提供实验平台和测试手段，追求满足用户需求、服务全面完整。如合肥同步辐射装置、上海光源、中国散裂中子源等，通常用户范围较广，技术溢出效应较强。二是重点服务国家公共安全和经济社会发展、产业化渠道较窄的“公益性”装置。主要为经济建设、国家安全和社会发展提供基础数据和信息服务，属于非营利的社会公益性设施，如中国遥感卫星地面站、遥感飞机、中国西南野生生物种质资源库等。用户单位以非营利机构为主，产业化渠道相对较窄。三是为支撑特定学科领域的重大科学技术活动的“专用型”设施。主要为实现特定学科领域的重大科学技术目标而建设，科学目标相对明确具体、领域较为前沿，如北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、“中国天眼”FAST等。依托设施开展的研究内容、科学用户群体相对集中，产出大成果、好成果的不确定性较高。

　　 大科学装置的独立性，决定了应坚持分类原则，结合装置特点进行差异化管理，推动规模优势、资源优势向范式优势、技术优势延伸拓展。一是要完善制度体系，立足不同装置特点，细化组织实施、规范标准、资金支持、平台建设、考核评估等管理规定。二是要强化分类管理，如对于市场效益较强的“平台型”装置，可吸纳更多企业主体加入用户委员会、参与装置考核评价等，加速基础研究成果向产业端渗透。三是要鼓励个性化机时安排，区分普通课题与重点课题、合作课题与单一课题、紧急课题、产业界课题等类型，支持各装置个性化明确使用规则，“平台型”装置可明确产业界课题的最低机时比例，“公益型”装置可提高紧急课题保障比例。

　　 再次，应聚焦“四个效率”，打造战略科技力量“强引力磁场”。

　　 大科学装置作为基础研究的重要支撑平台，应当围绕提高实验效率、转化效率、市场效率、开放效率“四个效率”，进一步集聚创新要素、丰富创新活动、融通创新链条，实现更高水平、更深层次的开放共享，为加快实现高水平科技自立自强提供有力支撑。

　　 聚焦实验效率，激发“从0到1”原始创新活力。目前，我国“大科学装置+大科研任务”的耦合互动仍不够紧密，统筹大科学装置力量，支撑服务国家重大科技攻关任务仍然不充分。要深化战略科技力量体系化发展，支持大科学装置集群与国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业等强化战略合作、资源共享，形成组织化的科研攻关体系。要探索依托大科学装置组建半永久性研究团队，围绕各学科细分领域，瞄准颠覆性技术、原创性科学成果，长期开展重大战略任务的体系化、建制化的科研攻关，明确年度机时保障比例。

　　 聚焦转化效率，搭建“从1到10”成果转化桥梁。科技创新应当与产业发展同向发力，特别是对于产业外溢效应较强的“平台型”装置，需要企业主体深度嵌入开放共享的全过程。要探索建立产业导向的基础研究问题库，坚持“四个面向”，统筹国家战略需求和经济社会发展目标，引导创新主体通过协同合作、众包众筹等方式开展联合攻关。要打造开放式的产学研平台，支持科技领军企业集成科研设备、高技能人才、创业投资等资源，依托大科学装置建设中试基地、产业化中心等，促进创新要素和产业项目聚集落地。

　　 聚焦市场效率，激活“从10到100”融合创新潜力。稳定可靠的经费来源是支持长期开展高水平科研活动的必要条件。面对新形势新要求，需要进一步创新多元化经费筹措方式，完善分级分类的基础研究投入机制。要统筹竞争性支持和稳定支持政策，既要稳步增加财政资金支持力度，也要积极探索设立大科学装置产业联合基金、发展大科学装置风险投资等手段，为基础研究活动提供长期稳定的资金保障。要鼓励通过企业捐赠，或由企业提供经费开展横向合作等方式保障经费来源，对于向大科学装置捐赠或投资实验设备、实验室等，提供税收优惠等激励政策。要依托大科学装置发展优势产业，鼓励企业联合高校、院所等围绕相关领域深耕细作，发现一批高质量、高价值专利项目，培育一批高成长、潜力大的产业项目。

　　 聚焦开放效率，赋能多维联动圈层创新体系。大科学装置具有开放共享的天然属性，国际上一般通过跨国合作开展科学研究，而我国本土装置的国际影响力、引领力仍然不够，需要以更加开放的思维和举措扩大国际交流合作。要积极参与大科学装置国际合作项目，主动发起跨国合作的大科学计划，为解决全球性问题作出中国贡献。要以高端学术论坛为纽带，支持高校、科研院所、科技组织等深化国际对接，依托大科学计划组建世界性科技创新联盟，构建面向全球的开放共享体系和创新生态圈。（作者系北京市经济社会发展研究院产业发展研究所助理研究员）

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能
　　人民网北京1月10日电 （记者王连香）记者从铁路12306科创中心获悉，自1月10日零时起，铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能，符合条件的旅客朋友可通过12306手机客户端专区预约购买春运期间往返火车票，这是铁路12306保障春运重点群体出行的便民举措。 铁路12306科创中心相关负责人介绍，为认真贯彻落实党中央国务院关于做好2024年元旦春节期间有关工作的要求，保障学生、务工人员等重点群体春运出行，铁路12306创新服务举措，为学生、务工人员推出了售票服务专区。…
我国电动汽车火灾安全指数取得阶段性成果
　　人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）“电动汽车火灾目前急需攻克的难点主要表现为‘设计难、验证难、监管难、消防难和调查难’问题。”近日，中国工程院院士、北京理工大学教授孙逢春在新能源汽车火灾安全技术交流会暨中国电动汽车火灾安全指数首批测评情况发布会上指出，电动汽车起火突发性强、危害大，导致了消费者的安全顾虑，同时也制约了产业持续健康发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部