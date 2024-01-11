原标题：北京2024年小客车指标配额为10万个 其中新能源指标额度8万个

据北京市交通委员会网站消息，北京市小客车指标调控管理办公室10日发布《关于2024年小客车指标配额和配置比例的通告》：

根据《北京市小客车数量调控暂行规定》(市政府令第296号)、《<北京市小客车数量调控暂行规定>实施细则(2020年修订)》的有关规定，经市交通行政主管部门会同市发展改革、公安机关交通管理、生态环境等相关行政主管部门研究，并报请市人民政府批准，现就2024年北京市小客车指标配额及配置比例等有关事项通告如下：

一、2024年小客车指标配额为10万个，其中普通指标额度2万个，新能源指标额度8万个。

二、2024年小客车指标配置比例如下：

1.普通小客车指标。家庭和个人指标额度共计19200个， 家庭和个人同池摇号；单位指标额度800个。

2.新能源小客车指标。家庭和个人指标额度共计73000个，其中家庭指标额度58400个、占比80%，个人指标额度14600个、占比20%；单位指标额度4000个；营运指标额度3000个。

(责编：申佳平、陈键)

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