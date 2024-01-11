刘垠

原标题：2022年全国科普经费达191亿元

记者10日获悉，科技部日前发布的2022年度全国科普统计数据显示，以政府投入为主导的全国科普经费稳中有升，2022年全国共筹集科普工作经费191.00亿元，比2021年增长1.02%。其中，各级政府部门拨款154.30亿元，占当年经费筹集额的80.79%。

值得一提的是，全国人均科普专项经费5.30元，比2021年增加0.59元。2022年，我国科普活动支出79.83亿元，占当年科普经费使用额的42.00%；科普场馆基建支出27.67亿元；科普展品、设施支出19.65亿元。

统计数据显示，科普场馆等基础设施建设进一步夯实。2022年，全国共有科技馆和科学技术类博物馆1683个。其中，科技馆694个、科学技术类博物馆989个。全国范围内城市社区科普（技）专用活动室4.87万个、农村科普（技）活动场地16.69万个。

结构较为均衡的科普人员队伍持续壮大。2022年，全国科普专职、兼职人员达199.67万人，比2021年增长9.26%；全国注册科普志愿者达到686.71万人，较2021年增长41.96%。

2022年，我国科普图书发行1.04亿册，科技类报纸发行8384.24万份，科普网站建设1788个，科普类微信公众号建设8127个。

随着线下线上科普传播统筹推进，内容和形式不断创新的科普活动直达各类人群。2022年，全国各部门共组织线上线下科普（技）讲座110.10万次，吸引23.19亿人次参加；举办线上线下科普（技）专题展览9.70万次，共有2.30亿人次参观。

据悉，以“走进科技 你我同行”为主题的2022年全国科技活动周共举办线下线上各类科普专题活动11.91万次，参加人次达5.38亿。

全国科普统计工作由科技部人才与科普司负责、中国科学技术信息研究所承担。全国科普统计数据是目前国内统计范围最广、涵盖面最大、内容最丰富、最为权威的政府科普工作基础数据。

(责编：申佳平、陈键)

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