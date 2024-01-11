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一组组数据看活力中国 经济社会发展干劲十足

2024年01月11日08:40 | 来源：央视网
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原标题：一组组数据看活力中国 经济社会发展干劲十足

　　一组组数据看活力满满的中国。近日，多项经济数据发布，一批重大项目推进，我国中小企业发展指数呈现回升走势、高铁运营里程达4.5万公里、南水北调引江补汉工程进入全面施工阶段……新年伊始，我国经济社会发展热火朝天、干劲十足。

　　中小企业发展指数呈现回升走势

　　1月10日，中国中小企业协会发布，2023年12月中国中小企业发展指数为89.0。从2023年全年来看，指数呈现回升走势，全年共上升1.1点。

　　从调查的国民经济八大行业来看，交通运输业指数全年上升1.5点，建筑业指数全年上升1.4点，住宿餐饮业指数全年上升1.3点，居各行业前三名。专家分析，消费回暖带动了旅游出行、餐饮等需求快速恢复，也带动了相关中小企业的发展。

　　△1月10日，《新闻联播》报道《我国高铁运营里程达到4.5万公里》。

　　我国高铁运营里程达4.5万公里

　　据国铁集团，2023年全国铁路新增运营里程3637公里，其中，高铁2776公里。截至2023年底，全国铁路营业总里程达15.9万公里，其中，高铁4.5万公里。

　　值得注意的是，2024年春运1月26日开始至3月5日结束，共计40天。春运首日（1月26日）车票将于本周五（1月12日）开售。此外，1月10日0时起，铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能，符合条件的旅客可通过专区预约购买春运期间往返火车票。

　　加快“宽带边疆”建设

　　1月10日，据工业和信息化部，《关于加快“宽带边疆”建设的通知》印发。《通知》指出，到2027年底，边疆地区行政村、边境管理及贸易机构通5G网络比例达95%以上；20户以上农村人口聚居区、沿边国道和省道沿线基本实现5G网络覆盖；有人居住海岛通5G网络比例达100%；内海、领海等海域基本实现5G网络覆盖。

　　农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99.9%以上

　　据国家医保局，2023年全国农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99.9%以上。为了守好群众“救命钱”，医保基金监管检查核查75万家医药机构，处理36.3万家，追回医保基金171.5亿元。

　　2023年受灾困难群众救助支出6.1亿元

　　2023年以来，我国部分地区遭受洪涝、冰冻雨雪、地震等灾害。为了保障因灾困难群众生活，民政部门及时将因灾困难群众纳入社会救助体系的救助范围。2023年，各地将受灾困难群众纳入救助共126.8万人次，支出资金6.1亿元。

　　嫦娥六号计划上半年实施发射

　　1月10日，据国家航天局，探月四期嫦娥六号探测器已运抵中国文昌航天发射场，计划于今年上半年实施发射。

　　嫦娥六号任务将突破月球逆行轨道设计与控制、月背智能采样和月背起飞上升等关键技术，实施月球背面自动采样返回，同时开展着陆区科学探测和国际合作。这将是人类首次开展月球背面取样。

　　全球最大B型LNG船用燃料舱交付

　　1月10日，由中国船舶大连造船建造的单舱全球最大舱容13000立方米B型LNG燃料舱正式完工交付，填补了该型燃料舱全流程自主研制的国内空白。与传统燃料舱相比，B型舱具有容量大、建造灵活等特点。

　　该舱由我国自主设计建造，拥有完全自主知识产权，在建造过程中，攻克了一系列关键技术，实现了国产化焊材在实际建造中的首次应用，大大提升了中国造船业在新能源船舶领域的全球市场竞争力。

　　南水北调引江补汉工程进入全面施工阶段

　　据中国南水北调集团，近日，南水北调后续工程首个重大项目——引江补汉工程进入全面施工阶段。

　　引江补汉工程从长江三峡库区引水，至汉江丹江口水库下游安乐河口，输水线路总长194.7公里，多年平均调水量39亿立方米。工程建成后，将实现三峡水库和丹江口水库隔空“牵手”，有效提高汉江流域水资源调配能力，增加南水北调中线工程北调水量。

　　博鳌亚洲论坛发布2023年度创新报告

　　1月10日，《博鳌亚洲论坛创新报告2023》发布。报告显示，在新一轮科技革命的主要技术领域，亚洲各国的创新数量、质量及产业化水平处于加速提升的趋势。中国在生命健康与生物制药、数字智能技术等领域的技术创新数量和质量均位居世界前列。

(责编：申佳平、陈键)
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