陈旭

原标题：北京天竺综保区保税进出口值首破千亿元

北京天竺综合保税区2023年保税进出口值首次破千亿元，口岸进出口值破千亿美元。

10日，正在召开的北京市顺义区两会亮出天竺综保区发展“进度表”：作为全国首家空港型综合保税区，天竺综保区分为口岸操作区与保税功能区，2023年口岸进出口值达到1100亿美元，保税进出口值达到1200亿元。

卡口智能化监管创新试点、生物制品通关抽样一体化、“连程直转”口岸创新……一系列创新政策在此诞生，三年以来，天竺综保区的航材服务、文化贸易领域4个案例向全国推广，医药贸易、特色监管领域6个案例向北京市推广，催生出一系列新模式、新业态。

综保区一头在外吸引外资龙头企业入区，一头在内带动区域周边集聚上下游配套企业，形成具有国际竞争力的“临空经济带”。首都机场临空经济区管委会二级巡视员张廷军介绍，随着跨境贸易便利化标准化试点通过国标委验收，首都机场出口集货能力有效增强，8家外航代表处入驻，国内首个高推力发动机维修公司开工建设。

近期，国务院批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》，描绘出北京对外开放的新图景。新一轮服务业扩大开放政策即将落地，该方案明确支持天竺综保区建立罕见病药品保障先行区。“顺义区将发挥天竺综保区保税功能优势，继续加快推进服务业扩大开放。”顺义区商务局局长杨蓬勃说。

(责编：申佳平、陈键)

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