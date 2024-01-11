韩佳诺、程迪

原标题：2023年中国经贸类展会全面恢复至疫情前水平

中国贸促会10日发布的《中国展览经济发展报告2023》显示，2023年中国共举办经贸类展会3923场，较2022年增长117.1%，较2019年增长10.6%；办展总面积1.41亿平方米，较2022年增长153.3%，较2019年增长8.25%。经贸类展会数量和展出面积超越疫情前水平，展览业呈现全面恢复态势。

这份报告是在江西南昌举行的第十九届中国会展经济国际合作论坛上发布的。中国贸促会展览管理部部长邬胜荣介绍，2023年，中国展览业发展呈现五大特征：中国经贸类展会全面恢复至疫情前水平；展览业经营主体经营情况不断恢复向好；企业重启出国参办展，加大市场开拓力度；国家级展会成为引领展览业复苏排头兵；展览馆实际运营数量和利用率大幅提升。

从行业分布来看，工业与科技类展会在数量和面积上均居各行业展览首位。从区域分布来看，2023年京津冀、长三角、珠三角三大区域举办经贸类展会数量占全国比重为57.35%，总展览面积占全国比重63.27%。

出国展览方面，2023年中国贸促会共组织举办出国办展78项。出国办展项目场均展出面积2719.5平方米、参展公司数量194.1家、展位数量280.9个，分别达到2019年水平的0.97倍、1.33倍、1.2倍。

“2024年，中国展览业国际化发展将面临更多新的机遇。”邬胜荣说，随着我国加快培育外贸新动能，扩大高水平对外开放，未来中国将持续培育更多国际知名展会，吸引更多国际知名展览企业在国内落户，推动中国展览业国际化水平和国际影响力持续提升。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经