人民网北京1月11日电 （记者杜燕飞）“中国正成为全球消费电子和家用电器的中心，贡献全球超过22%的销售额。”日前，安永与中国机电产品进出口商会联合发布的《中国消费电子和家电行业趋势报告》（以下简称《报告》）显示，中国在产量和销量方面已成为全球领先的国家，并在消费电子和家用电器产品出口方面保持重要地位。

《报告》引用海关总署的数据显示，2023年1至11月，中国家电出口额达到804.7亿美元，同比增长2.8%；出口量方面，累计出口家电同比增长9.6%。

“电子商务渠道不断发展、消费者可支配收入增长、产品类别和功能创新、新兴技术快速应用和接纳、数字化方案促进生产和消费、合理增加消费信贷是推动中国消费电子和家用电器产业增长的因素。”《报告》认为，未来行业发展的趋势集中在智能科技、用户体验、个性化需求和绿色、低碳、可持续性等方面。

以智能科技为例，《报告》认为，中国公司在理解本地市场需求、开发先进的AI应用于家用电器方面处于转型前沿。随着AI技术的不断进步，领先的家电制造商正在创新其产品，通过AI赋能功能个性化消费体验，使家用电器更智能、高效。

“中国消费电子和家用电器行业经历了数轮发展潮流，在发展中韧性增长，如今也面临着新的变量与挑战。” 安永零售与消费品行业主管合伙人郑铭驹表示，行业发展已跨入新周期，多样的用户需求和充满潜力的全球市场是创新的不竭动力。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经