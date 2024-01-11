人民网北京1月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，2023年度经营主体年报填报工作已全面开启。

据市场监管总局相关负责人介绍，今年，市场监管总局将采取系列措施，进一步提升年报服务水平，加强年报数据质量，规范经营主体填报行为，将服务真正送达企业的心坎上。

据了解，今年的经营主体填报与往年相比，有以下四个新亮点：

一是年报填报体验更加友好。增加填报内容关联带出功能，对于没有变化的信息不再要求反复填报。对于2023年度全年备案为“歇业”的企业，实行年报简化填报。鼓励各地探索批量年报服务，针对规模较大的企业，可由隶属企业对其分支机构进行统一年报，减少重复报送。

二是，“政策找企业”更加全面。通过视频、图解等方式加强年报填报指引系列宣传工作，让经营主体充分知晓年报报送内容。根据经营主体行业类别，在各类移动应用端精准推送惠企政策，方便不同经营主体及时查询掌握。

三是守信激励措施更加丰富。鼓励各地市场监管部门与金融机构开展合作，为信用良好的经营主体提供更加宽松和优质的金融服务。国家企业信用信息公示系统增设了信誉信息栏目，持续引导激励经营主体诚信意识。

四是重点领域监管更加严格。重点开展逾期尚未支付中小企业款项的大型企业年报公示工作，将有关内容纳入“双随机、一公开”抽查事项清单。持续做好疫苗生产企业、特种设备生产企业等重点行业领域企业年报工作。

上述负责人表示，报是经营主体信用财富积累的重要方式，也是提升市场监管效能的重要基础。持续提高年报服务能力，增强经营主体年报责任意识，是降低制度性交易成本、强化信用监管的重要抓手，为服务高质量发展、优化营商环境发挥基础保障作用。

(责编：杨曦、吕骞)

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