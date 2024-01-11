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去年内蒙古机构总量增长47.7万户 其中服务业机构增量达11.8万户

2024年01月11日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心（以下简称“代码中心”）获悉，2023年内蒙古机构总量增长47.7万户，其中农、林、牧、渔业机构增长4.6万户，服务业机构增量达11.8万户。

日前，《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（以下简称《意见》）发布，提出了9个方面33条举措。

《意见》明确，按照生态优先、绿色发展，转变方式、调整结构，改革开放、塑造优势，底线思维、保障安全，保障民生、凝聚民心等工作原则，实现内蒙古到2027年综合经济实力进入全国中等水平，到2035年综合经济实力大幅跃升的主要目标。

内蒙古是我国北方的重要安全屏障、重要能源和战略资源基地，国家一直高度重视内蒙古发展，不断探索内蒙古转型发展的新路径。《意见》指出，内蒙古应加快推进农牧业现代化，提升国家重要农畜产品生产基地综合生产能力。

代码中心数据显示，2023年内蒙古机构总量增长47.7万户，其中农、林、牧、渔业机构增长4.6万户，较去年同期增幅达17.1%，重要农畜产品供给能力持续提升。

《意见》同时指出，内蒙古应推动产业结构战略性调整优化，构建多元发展、多极支撑的现代化产业体系，主要措施包括促进服务业优质高效发展、加强基础设施体系建设等。

代码中心数据显示，2023年内蒙古服务业机构数目大幅提升，服务业机构增量达11.8万户。内蒙古交通运输、仓储和邮政业机构数量增长2.3万户，机构数量较去年同期增长16.3%。机构数量的持续提升将为内蒙古高质量发展提供动力，助力内蒙古书写中国式现代化新篇章。

(责编：杨曦、吕骞)
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