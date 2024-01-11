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2024零跑汽车全域自研开放日举行 发布LEAP3.0六大智能电动核心技术

2024年01月11日11:00 | 来源：人民网
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1月10日，2024零跑汽车全域自研开放日在杭州举行。据了解，开放日上，零跑以“公开课”形式发布LEAP3.0六大智能电动核心技术，涵盖四叶草中央集成式电子电气架构、新能源黄金动总（CTC电池+油冷电驱）、8295加持的智能座舱、城市/高速皆可用的智能驾驶、全球化整车架构在内的智能电动六大核心技术模块；同时，零跑LEAP3.0下首款全球化车型C10开启预售。

零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明在开放日上。（受访者供图）

零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明在开放日上发言。（受访者供图）

零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明表示，对用户来说，一项技术只有真正用在车上并且能用、好用，才能体现它的价值。零跑发布的LEAP3.0六大模块的核心技术，已全部量产，“都是现货，没有期货”。

据介绍，零跑自研全球化整车架构，基于全域自研，通用化率达到88%，可覆盖A0-C级车型产品；为用户带来全球顶级车身安全设计；自研中央集成式电子电气架构，以一颗SOC芯片打造中央超算，融合座舱域、智驾域、动力域、车身域，实现智能电动车的核心部件高效协同；自研CTC2.0电池底盘一体化采用无电池包、无模组技术，电池与底盘更加极致融为一体，使用更持久；自研智能油冷电驱是中压/高压、圆线/扁线兼容的新一代高效电驱平台，以小型且高能的技术特点带来经济、可靠、静谧、更强劲的动力体验；通过输出更持久的智能油冷技术，可为整车提供持续30min最大功率输出不衰减；自研智能座舱为用户打造更加自然、统一、流畅的交互体验，基于四叶草中央集成式电子电气架构，采用行业顶级高通骁龙8295芯片，以高集成、高性能、万物互联、智能进化，打造全维度智能座舱；自研智能驾驶以30颗高性能感知元件+高算力模块，支持城市NAC/高速NAP全场景体验，可拓展至L3级智驾能力。

开放日现场，零跑公开了其技术价值观，即“技术不是拿来炫技的，而是要服务于真实需求；零跑LEAP3.0，将前沿技术变成实用技术，实现越级智享，超越用户期待”。

此外，开放日上零跑进行了全球化车型C10的预售发布。“在C10这款车上，用户一定会充分感受到越级、智享的产品超值体验。我们相信，面对2024用户需求升级，LEAP3.0将成为行业智能电动技术价值的新标杆。”朱江明说。

(责编：董童、李源)
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