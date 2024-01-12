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我国城市轨道交通运营里程突破1万公里

2024年01月12日18:48 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者12日从交通运输部获悉，截至2023年12月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10165.7公里。

据交通运输部有关负责人介绍，2023年12月，我国城市轨道交通新增运营里程250.1公里，新增运营线路6条，为武汉地铁19号线、重庆地铁18号线、天津地铁11号线、郑州地铁12号线、贵阳地铁3号线、南通地铁2号线；新增运营区段11个，为北京地铁11号线西段剩余段、北京地铁16号线剩余段、北京地铁17号线北段、广州地铁5号线东延段、广州地铁7号线二期、深圳地铁8号线二期、武汉地铁5号线调整工程、南京地铁7号线南段、合肥地铁2号线延长线、合肥地铁3号线延长线、哈尔滨地铁3号线二期西北半环（中华巴洛克街区站至北马路站）。

交通运输部数据显示，2023年12月，55个城市轨道交通实际开行列车333万列次，完成客运量26.7亿人次，进站量16亿人次。客运量环比增加0.8亿人次，增长3.2%；较2019年月均客运量增加6.8亿人次，增长34%。

(责编：卫嘉、白宇)
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