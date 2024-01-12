我国城市轨道交通运营里程突破1万公里
2024年01月12日18:48 | 来源：新华网
小字号
新华社北京1月12日电（记者叶昊鸣、王聿昊）记者12日从交通运输部获悉，截至2023年12月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有55个城市开通运营城市轨道交通线路306条，运营里程10165.7公里。
据交通运输部有关负责人介绍，2023年12月，我国城市轨道交通新增运营里程250.1公里，新增运营线路6条，为武汉地铁19号线、重庆地铁18号线、天津地铁11号线、郑州地铁12号线、贵阳地铁3号线、南通地铁2号线；新增运营区段11个，为北京地铁11号线西段剩余段、北京地铁16号线剩余段、北京地铁17号线北段、广州地铁5号线东延段、广州地铁7号线二期、深圳地铁8号线二期、武汉地铁5号线调整工程、南京地铁7号线南段、合肥地铁2号线延长线、合肥地铁3号线延长线、哈尔滨地铁3号线二期西北半环（中华巴洛克街区站至北马路站）。
交通运输部数据显示，2023年12月，55个城市轨道交通实际开行列车333万列次，完成客运量26.7亿人次，进站量16亿人次。客运量环比增加0.8亿人次，增长3.2%；较2019年月均客运量增加6.8亿人次，增长34%。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2023年金融统计数据：人民币贷款增加22.75万亿元
- 人民网北京1月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布的2023年金融统计数据报告显示，12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。此外，全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。…
- 评论
- 关注