人民网北京1月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布的2023年金融统计数据报告显示，12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。此外，全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。

广义货币增长9.7%

12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。狭义货币（M1）余额68.05万亿元，同比增长1.3%。流通中货币（M0）余额11.34万亿元，同比增长8.3%。全年净投放现金8815亿元。

全年人民币贷款增加22.75万亿元

12月末，本外币贷款余额242.24万亿元，同比增长10.1%。人民币贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%。

全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。分部门看，住户贷款增加4.33万亿元，其中，短期贷款增加1.78万亿元，中长期贷款增加2.55万亿元；企（事）业单位贷款增加17.91万亿元，其中，短期贷款增加3.92万亿元，中长期贷款增加13.57万亿元，票据融资增加3410亿元；非银行业金融机构贷款增加1928亿元。12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。

12月末，外币贷款余额6564亿美元，同比下降10.7%。全年外币贷款减少852亿美元，同比少减927亿美元。12月份，外币贷款减少127亿美元，同比少减215亿美元。

全年人民币存款增加25.74万亿元

12月末，本外币存款余额289.91万亿元，同比增长9.6%。人民币存款余额284.26万亿元，同比增长10%。

全年人民币存款增加25.74万亿元，同比少增5101亿元。其中，住户存款增加16.67万亿元，非金融企业存款增加4.22万亿元，财政性存款增加7924亿元，非银行业金融机构存款增加1.64万亿元。12月份，人民币存款增加868亿元，同比少增6402亿元。

12月末，外币存款余额7978亿美元，同比下降6.6%。全年外币存款减少561亿美元，同比少减869亿美元。12月份，外币存款增加47亿美元，同比多增129亿美元。

12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78%，质押式债券回购月加权平均利率为1.9%

全年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交2124.49万亿元，日均成交8.5万亿元，日均成交同比增长18.1%。其中，同业拆借日均成交同比下降2.6%，现券日均成交同比增长13.3%，质押式回购日均成交同比增长21.4%。

12月份同业拆借加权平均利率为1.78%，比上月低0.11个百分点，比上年同期高0.52个百分点；质押式回购加权平均利率为1.9%，比上月低0.08个百分点，比上年同期高0.49个百分点。

国家外汇储备余额3.24万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.24万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑7.0827元人民币。

2023年经常项下跨境人民币结算金额为14.03万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为7.6万亿元

2023年，经常项下跨境人民币结算金额为14.03万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10.69万亿元、3.34万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为7.6万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2.6万亿元、5万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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