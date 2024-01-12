人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年金融统计数据：人民币贷款增加22.75万亿元

2024年01月12日17:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布的2023年金融统计数据报告显示，12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。此外，全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。

广义货币增长9.7%

12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。狭义货币（M1）余额68.05万亿元，同比增长1.3%。流通中货币（M0）余额11.34万亿元，同比增长8.3%。全年净投放现金8815亿元。

全年人民币贷款增加22.75万亿元

12月末，本外币贷款余额242.24万亿元，同比增长10.1%。人民币贷款余额237.59万亿元，同比增长10.6%。

全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。分部门看，住户贷款增加4.33万亿元，其中，短期贷款增加1.78万亿元，中长期贷款增加2.55万亿元；企（事）业单位贷款增加17.91万亿元，其中，短期贷款增加3.92万亿元，中长期贷款增加13.57万亿元，票据融资增加3410亿元；非银行业金融机构贷款增加1928亿元。12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。

12月末，外币贷款余额6564亿美元，同比下降10.7%。全年外币贷款减少852亿美元，同比少减927亿美元。12月份，外币贷款减少127亿美元，同比少减215亿美元。

全年人民币存款增加25.74万亿元

12月末，本外币存款余额289.91万亿元，同比增长9.6%。人民币存款余额284.26万亿元，同比增长10%。

全年人民币存款增加25.74万亿元，同比少增5101亿元。其中，住户存款增加16.67万亿元，非金融企业存款增加4.22万亿元，财政性存款增加7924亿元，非银行业金融机构存款增加1.64万亿元。12月份，人民币存款增加868亿元，同比少增6402亿元。

12月末，外币存款余额7978亿美元，同比下降6.6%。全年外币存款减少561亿美元，同比少减869亿美元。12月份，外币存款增加47亿美元，同比多增129亿美元。

12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78%，质押式债券回购月加权平均利率为1.9%

全年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交2124.49万亿元，日均成交8.5万亿元，日均成交同比增长18.1%。其中，同业拆借日均成交同比下降2.6%，现券日均成交同比增长13.3%，质押式回购日均成交同比增长21.4%。

12月份同业拆借加权平均利率为1.78%，比上月低0.11个百分点，比上年同期高0.52个百分点；质押式回购加权平均利率为1.9%，比上月低0.08个百分点，比上年同期高0.49个百分点。

国家外汇储备余额3.24万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.24万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑7.0827元人民币。

2023年经常项下跨境人民币结算金额为14.03万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为7.6万亿元

2023年，经常项下跨境人民币结算金额为14.03万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10.69万亿元、3.34万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为7.6万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2.6万亿元、5万亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年金融统计数据：人民币贷款增加22.75万亿元
　　人民网北京1月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布的2023年金融统计数据报告显示，12月末，广义货币（M2）余额292.27万亿元，同比增长9.7%。此外，全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。…
天舟六号货运飞船顺利撤离空间站组合体
　　人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年1月12日16时12分，天舟六号货运飞船顺利撤离空间站组合体，转入独立飞行阶段。将于近期择机受控再入大气层，货运飞船绝大部分器件将在再入大气层过程中烧蚀销毁，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部