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中国汽车全球化，还有怎样的路要走？

2024年01月13日08:35 | 来源：央视网
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1月12日，海关总署公布2023年我国汽车出口522.1万辆(包括二手车等)；1月11日，中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年我国汽车产销量首次双双突破3000万辆，创历史新高。其中，汽车出口491万辆(不包含二手车)，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。汽车出口量的变化，意味着什么？对汽车产业的发展，会有怎样的影响？

《新闻1+1》邀请中国汽车工业协会副总工程师许海东；国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任赵福军，共同关注：中国汽车出口，“世界第一”了吗？

2023年，中国汽车发展数据怎么样？

1月11日，中国汽车工业协会发布数据显示，2023年我国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，产销量均首次突破3000万辆；2023年，中国汽车不包含二手车的整车出口达491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量的贡献率达到55.7%。在这份汽车出口成绩单里面，2023年，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，增速超过传统燃油车，占汽车出口总量的24.5%。

汽车出口国际化，新能源车怎样发挥作用？

2023年第四季度，我国汽车品牌比亚迪纯电动乘用车的销量，首次超过特斯拉，成为全球最大的电动汽车销售商。除了我国新能源汽车不断创下出口的新纪录，我国汽车企业也正在以新的模式融入海外汽车市场，开启全球化的新进程。

我国汽车出口取得跨越式发展，背后的原因是什么？

中国汽车工业协会副总工程师 许海东：首先应该说如果我们的产品能够被国外消费者接受，那也就是说出口就可以增长。国外的消费者为什么能够接受我们的产品？中国汽车的产品，不管是传统的燃油车，还是新能源汽车，应该说都有一个非常好的，我们叫做产品的竞争力，就是核心。产品竞争力的背后，是我们一系列能力的提升。比如经过改革开放40年合资合作40年，我们可能学到了汽车制造方方面面的技术，具备了一种正向设计的能力。在整个车辆生产制造，供应链的管理，包括营销服务体系建设，以及整个设计能力都得到了大幅提高。同时，我们也看到在中国，整个供应链体系也随着汽车产业的发展而发展起来。国内竞争非常激烈，这种激烈竞争会逼迫企业不断提升产品。当然最重要的是我们的消费者，随着发展，现在的消费者主力应该是80后、90后和00后，他们具备不同的一些消费观点。中国的汽车企业很敏锐地把握到了他们消费的变化，同时我们去通过正向设计能力，把产品设计成能够满足消费者，能够让消费者具备更好的体验。当然，国家政策的支持，或者指引等等这一系列，助推了中国汽车产品的升级换代，最终让产品能够比肩全球一些发达国家的产品，在新能源和智能网联的产品上面，甚至我们有所领先。正是这些领先，得到了全球消费者的认可，我们的出口才可以快速增长。

2023年120万辆新能源汽车出口中，将近60%是中国自主品牌

中国汽车工业协会副总工程师 许海东：新能源汽车的出口是一个快速的发展，2021年中国整车出口突破201万辆，国内新能源汽车出口达31万辆。2022年，中国汽车出口达到311万辆，其中新能源汽车出口67.9万辆。去年出口491万辆，新能源汽车出口120万辆。通过数据看到确实是在快速增长。在新能源汽车里面，2021年31万辆将近60%以上是属于外资企业。2022年67.9万辆中大概有37万是特斯拉，包括像东风的易捷特、法国易捷特以及宝马，沃尔沃的出口。但是去年120万辆出口里面，其实特斯拉和外资的这些品牌所占比例已经大幅下降，应该说将近60%都是中国自主品牌的出口。从这三年的新能源汽车比例出口，我们看到中国的新能源汽车确实在快速增长。

中国有望成世界第一汽车出口国，会给我们哪些有益的支撑？

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任 赵福军：对当前的经济社会发展具有重要作用，从促进消费来看，2023年国内的汽车销售是2500多万辆，同比增长6%。从促进制造业发展来看，2023年前11个月，我国汽车制造业增加值同比增长12.3%，高于同期的制造业增加值7.6个百分点。从促进出口和稳外贸来看，2023年我国汽车出口总额突破1016亿美元，同比增长69%，远远高出国家出口的增长率。就促进国内循环来看，汽车产业的出口拉动了就业，促进了居民消费，从而带动国内的循环。正因为汽车出口，汽车产业的发展对促消费，促制造业的发展，促稳外贸，促进国内循环，具有重要的作用，而且对高质量的发展，构建新发展格局，都发挥了重要的积极作用。从就业的角度来看，汽车行业本身它可能就业是几百万人，通过间接的其他行业可能有几千万人。所以，汽车行业的发展，会对稳就业发挥很重要的作用。

如何清醒和理性看待中国汽车出口有望成全球第一？

中国汽车工业协会副总工程师 许海东：491万辆的汽车出口，这是贸易出口的数量，但价值含量，还没有成为第一。全球汽车发达国家的车企，一定是全球化的企业，意味着有全球化的战略、布局，全球化的创新、营销、全球化的人才等等，而核心的，是全球布局的生产基地。相关数据显示，日本在海外生产的有1700多万辆，德国也超过1000万，美国曾经也超过1000万，即使韩国现在在海外也有六七百万的产量。因此单纯的贸易出口数量第一，是不全面的，贸易模式只是汽车出口的很小一部分。未来的中国，要成为真正的汽车出口强国，需要去全球化布局，让在海外直接投资的生产量，远远大于国内的整车出口量。

中国，如何成为汽车强国？

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任 赵福军：可以围绕四个方面开展，①继续提升汽车行业系统竞争优势，不管国际环境怎么变，我们牢牢提升汽车行业系统竞争优势，提升我们参与国际的竞争能力。②加快汽车行业在全球化的布局，适应国际环境变化和国际格局的调整，汽车企业可以在发达国家设立研发中心，也可以在一些新兴的市场经济国家，利用当地成本比较低的优势和市场增长前景比较好的优势，设立生产制造基地等等，开展国际化经营。③不断提升汽车企业品牌的国际影响力。这些年汽车企业品牌的国际影响力逐步增大，但是与国际一流汽车企业的品牌影响力来讲，我们还有很大距离和路要走。所以，未来我们要继续提升汽车品牌，使我们的汽车品牌影响力更大。④加大在汽车领域里面的经贸规则参与制定的力度，尤其在新能源汽车领域里面。新能源汽车领域相关的规则还在制定之中，要牢牢抓住我们与发达国家处于同一起跑线的优势，加快经贸规则的制定，推动我们汽车产业地位的提升，从而为制造业地位的提升也提供重要的贡献和支撑。(央视新闻客户端)

(责编：王震、陈键)
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