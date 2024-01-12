人民网记者 杜燕飞

中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。如何落实好这一要求，更好地服务经济社会高质量发展成为业内关注的热点。

“长牙带刺严执法，坚决落实强监管严监管要求”“通过‘五维一体’监管呵护和保障金融更好地服务实体经济”“强化金融专业护航，打造金融支持乡村振兴新模式”“强化监管引领，注重数智赋能，推动小微企业金融服务再上新台阶”“促进‘科技—产业—金融’良性循环”……1月11日，在国家金融监督管理总局举行的新闻发布会上，国家金融监督管理总局五家派出机构相关负责人围绕“全面加强金融监管 服务经济社会高质量发展”这一主题分享了具体举措。

落实强监管严监管要求

“机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管等‘五大监管’是一个三纵两横的矩阵体系，是多维立体的监管架构，既相互独立又彼此关联，是一个有机整体。”国家金融监督管理总局上海监管局党委书记、局长王俊寿表示，犹如人的五官，眼观六路、耳听八方才能对机构形成整体画像；又如人的五指，掌心打开，各有所长；聚指成拳，形成监管合力。

王俊寿进一步解释说，机构监管强调整体性，主要是画好一张像，突出三个“抓”，抓机构法人、抓公司治理、抓市场准入；行为监管强调人民性，要织好一张网，突出三个“管”，管合法更要管非法、管行业必须管风险、管事后也要管事前；功能监管强调一致性，要用好一把尺，突出三个“一”，坚持同一业务、同一标准、统一监管，用科学的监管标尺有效实现监管贯通，防止以金融创新之名行监管套利之实；穿透监管强调精准性，主要是扎好一根针，突出三个重点，即加强股东行为穿透，资金流向穿透和业务实质穿透；持续监管强调动态性，走好一生路，突出三个“全”，即覆盖金融机构全周期、金融风险全过程、金融业务全链条。

“在金融监管总局党委领导和地方党委统筹协调下，我们因地制宜加强央地协同，推动健全‘横向到边、纵向到底’的监管体系，做到同责共担、同题共答、同向发力。”国家金融监督管理总局北京监管局党委委员、副局长孙国栋介绍，聚焦影响金融稳定“关键事”、造成重大金融风险“关键人”、破坏市场秩序“关键行为”，不断增强监管的专业性、权威性和透明度。抓早抓小防控风险，聚焦股东股权、关联交易等实质性风险加大检查稽查力度，穿透识别、精准打击各类隐匿性、交叉性、关联性风险，及时叫停、规范涉嫌借创新之名行套利之实的“伪创新”“擦边球”行为，坚决惩治违法犯罪和腐败行为，严防“带病运行”。

针对惠企政策执行中存在的问题，国家金融监督管理总局宁波监管局党委书记、局长孙世重表示，要运用监管数智化手段，加强政策落地效果评估，强化金融风险监测分析。一方面，打造监管“FIRST”（宁波监管局金融风险感知系统）平台，通过大数据分析，将对政策效果的微观监控穿透到具体企业、具体问题，开展个案剖析、以点及面，推动惠企政策不断完善。另一方面，通过开发数智化分析工具，紧盯贷款流向、多头授信、数据真实性等问题，提升监管前瞻性和风险研判能力，确保小微企业信贷风险基本可控。

“我们强化监管引领，将金融支持乡村振兴列入重点工作，协同安徽乡村振兴和农业农村等部门，凝聚央地合力，出台系列举措，压茬推进，不断提升金融支持乡村振兴质效。”国家金融监督管理总局安徽监管局党委书记、局长覃刚表示，出台专门指导意见服务安徽“千村引领、万村升级”工程，以金融支持乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”为主线，加强党建红色引领，强化金融专业护航，打造金融支持乡村振兴新模式。

助力实体经济高质量发展

在做好金融监管的同时，金融监管部门引导当地金融机构加大对乡村振兴、小微企业、科技创新和先进制造业等领域的支持力度。

针对安徽农业资源丰富、农产品比重显著的特点，覃刚表示，该局一方面完善“软环境”,以党建引领信用村建设为抓手，汇集涉农数据，开展信用评价，发展农村数字普惠金融，夯实农村信用体系。目前已在全省近八成的1.2万个行政村，为53万户信用主体发放贷款600亿元。另一方面提升“硬实力”,建立主要银行机构县域一对一“包保”服务结对机制，强化对乡村人居环境、基础设施等领域支持。截至2023年11月末，涉农贷款余额2.6万亿元，较年初增长20%，规模、增速均居全国前列。

“宁波市138.63万经营主体中，小微企业和个体工商户占比达96%。”孙世重表示，该局通过监管评价、监测通报、走访督导和现场检查，推动辖内金融机构建立服务小微“敢贷愿贷能贷会贷”的长效机制。截至2023年末，宁波普惠型小微企业贷款余额6489.57亿元，较年初增长32.39%，高于各项贷款增速16.68个百分点；有贷户60.03万户，较年初增加10.71万户，小微企业金融覆盖率、可得性明显提高。

四川在科技创新和先进制造业领域有着较大区位优势。“我们引领金融机构着力促进‘科技—产业—金融’良性循环，引入量增、期长、面广、价优的金融活水，源源不断助力工业兴省制造强省建设。”国家金融监督管理总局四川监管局党委委员、副局长周卫江表示。

据周卫江介绍，针对科创企业特点，目前该局引导金融机构已推出“天府科创贷”“科易融”“科融保”等40余项产品。2023年前11个月，累计支持近1.7万户科技型企业，贷款余额 3241.5亿元，较年初增长19.4%，近半数为中长期贷款或信用贷款。发放知识产权质押贷款超230亿元。科技保险围绕前沿技术研究、关键技术攻关、成果转化等环节，提供全链条全周期风险保障，承保企业4143家次，保障金额近600亿元。截至2023年11月末，制造业贷款余额8368.3亿元，支持核心企业建链超百条，中长期和信用贷款占比分别超过50%、30%；支持“专精特新”企业超2000家，国家级“小巨人”贷款加权平均利率3.75%。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：王连香、吕骞)

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