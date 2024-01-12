人民网北京1月12日电 （王绍绍）1月10日，由国家发展改革委指导、中国经济体制改革研究会主办的主题为“深化改革开放 推进中国式现代化”的第二十届中国改革论坛在北京举行。

2023年底召开的中央经济工作会议明确指出，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。论坛强调，高质量发展的动力必须是坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放，不断解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。下一轮深化改革要坚持以经济体制改革为重点，聚焦在要素市场化配置改革方面，聚焦在进一步完善市场经济基础性制度，如产权制度、市场准入负面清单制度、公平竞争审查制度等方面。

论坛表示，作出全面深化改革的决定已经过去10周年。当前，为了迎接下一个10年的新一轮改革，应在思想上、制度上、工作上做好准备。一是坚持解放思想、实事求是的思想路线，大胆探索，守正创新。二是坚持市场化改革的方向，突出重点，在重点领域和关键环节取得突破。三是坚持重大改革摸着石头过河和加强顶层设计相结合，通过基层改革试验为全局提供可复制可推广的经验。过去的一年，中国经济体制改革研究会一直从中国目前发展改革的实际出发，研究新时代新征程改革的重点任务。新的一年，中国经济体制改革研究会将继续不忘改革初心，牢记改革使命，开拓创新，与时俱进，坚持社会主义市场经济改革方向，为推进中国式现代化贡献力量。

论坛主旨演讲内容包括“聚焦发展目标任务，深化经济体制改革”“2023：不确定的世界与确定的中国”“关于近期需要推动的几项重点改革”等。论坛期间，还举办了主题为“深化市场化改革，着力推动高质量发展”“激发经营主体活力，构建现代化产业体系”的专题圆桌论坛。圆桌论坛围绕“高水平对外开放与中国式现代化”等内容展开讨论。

(责编：王连香、吕骞)

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