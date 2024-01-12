人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

聚焦中国式现代化 第二十届中国改革论坛在京举行

2024年01月12日19:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月12日电 （王绍绍）1月10日，由国家发展改革委指导、中国经济体制改革研究会主办的主题为“深化改革开放 推进中国式现代化”的第二十届中国改革论坛在北京举行。

2023年底召开的中央经济工作会议明确指出，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。论坛强调，高质量发展的动力必须是坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放，不断解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。下一轮深化改革要坚持以经济体制改革为重点，聚焦在要素市场化配置改革方面，聚焦在进一步完善市场经济基础性制度，如产权制度、市场准入负面清单制度、公平竞争审查制度等方面。

论坛表示，作出全面深化改革的决定已经过去10周年。当前，为了迎接下一个10年的新一轮改革，应在思想上、制度上、工作上做好准备。一是坚持解放思想、实事求是的思想路线，大胆探索，守正创新。二是坚持市场化改革的方向，突出重点，在重点领域和关键环节取得突破。三是坚持重大改革摸着石头过河和加强顶层设计相结合，通过基层改革试验为全局提供可复制可推广的经验。过去的一年，中国经济体制改革研究会一直从中国目前发展改革的实际出发，研究新时代新征程改革的重点任务。新的一年，中国经济体制改革研究会将继续不忘改革初心，牢记改革使命，开拓创新，与时俱进，坚持社会主义市场经济改革方向，为推进中国式现代化贡献力量。

论坛主旨演讲内容包括“聚焦发展目标任务，深化经济体制改革”“2023：不确定的世界与确定的中国”“关于近期需要推动的几项重点改革”等。论坛期间，还举办了主题为“深化市场化改革，着力推动高质量发展”“激发经营主体活力，构建现代化产业体系”的专题圆桌论坛。圆桌论坛围绕“高水平对外开放与中国式现代化”等内容展开讨论。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
聚焦中国式现代化 第二十届中国改革论坛在京举行
　　人民网北京1月12日电 （王绍绍）1月10日，由国家发展改革委指导、中国经济体制改革研究会主办的主题为“深化改革开放 推进中国式现代化”的第二十届中国改革论坛在北京举行。 2023年底召开的中央经济工作会议明确指出，必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理。…
稳外贸政策红利持续释放 我国外贸稳中向好发展态势持续巩固
　　1月12日，海关总署发布数据显示，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部