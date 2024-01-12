人民网记者 栗翘楚

1月12日，海关总署发布数据显示，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。

海关总署副署长王令浚在今日召开的国新办新闻发布会上表示，“2023年，我国外贸取得了进出口规模稳中有增、发展质量优中有升来之不易的成绩。”

王令浚表示，当前，外部需求仍然低迷，贸易保护主义、地缘政治冲突不断加剧，对贸易活动形成干扰。但同时也要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，有集中力量办大事的社会主义制度优势，有长期积累形成的超大规模市场和强大生产能力的优势，有不惧风雨、敢闯敢拼、不断创新的广大外贸主体，外贸综合竞争优势依然突出，外贸新动能加快聚集，外贸发展的有利条件多于不利因素。

2023年外贸运行总体平稳 四季度向好态势明显

近日，载有14吨出口电子产品、机械配件等货物的货运航班，从山东烟台蓬莱国际机场起飞，启程前往比利时列日。

海关关员现场查验出口货物。刁伟摄

“一年多以来，借助这条航线，烟台经由比利时连接德国、英国、法国、意大利等国家的物流通道被大大拓宽，2023年经这条航线进出口的货物达到9300吨，同比增长36.7%。”烟台机场空港物流公司党支部书记柳富宇介绍，随着进出口货物的增多，2023年底烟台机场又开通了往来列日的第二条货运航线，将烟台至欧洲的货运航班增加到每周9班。

据海关统计，2023年，我国进出口规模逐季抬升，一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元，到二、三、四季度都在10万亿以上。其中，第四季度又是一个月比一个月强，同比分别增长了0.8%、1.3%、2.8%，12月份达到了3.81万亿元，创历史新高。

王令浚说表示，外贸稳定增长的支撑因素在于，首先，2023年，各地方各部门坚决贯彻党中央、国务院关于外贸促稳提质的相关工作部署，在推动外贸稳规模优结构、促进民营经济发展壮大、加快内外贸一体化发展等方面，拿出了一些硬招实招；其次，中国拥有最大规模的中等收入群体，是全球最具潜力的大市场，2023年，我国进口了超过5万亿元的大宗商品、近3万亿元的电子元件和近2万亿元的消费品，为各国企业提供广阔市场空间和合作机遇；最后，2023年，我国有进出口实绩的外贸主体达到64.5万家，创历史新高。应对国际需求变化，广大外贸经营主体迎难而上，不断开辟新的发展空间。

贸易伙伴多元共进 “一带一路”占比提升

1月2日，一列满载237.24吨泰国榴莲的中老铁路“澜湄快线”国际货物列车从磨憨铁路口岸入境，在经过海关关员的监管验放后将运往国内市场。

据昆明海关统计，2023年，昆明海关累计监管验放经中老铁路进出口货运量达421.77万吨，同比增长94.91%。

海关关员使用手持式辐射探测仪对中老铁路入境货物进行检测。张释巍摄

贸易畅通是共建“一带一路”的重要内容。据海关统计，2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。第四季度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。

王令浚表示，2023年，中欧班列开行1.7万列，发送货物190万标箱，同比分别增长6%和18%；西部陆海新通道班列运输货物86万标箱，增长14%；海关监管验放中老铁路进出口货物421.8万吨，增长94.9%，中老铁路这一条中国和东南亚之间物流“黄金大通道”效应日益显现。

“对榴莲感兴趣的朋友会发现，去年来自东南亚国家的水果更加丰富也更加新鲜，就和中老铁路有关，中老铁路直通水果冷链专列开通后，水果进口更加顺畅、便捷，从泰国到我国昆明，一柜到底、全程冷链，运输时长由原来的5-7天缩短到3天。”王令浚表示，通过贸易合作，各国人民对美好生活的需求得到更好满足。我国自共建国家进口了水果、乳品，出口了服装、鞋帽，同时积极助力共建国家的制造业和基建领域发展，2023年以对外承包工程方式，对共建国家出口861亿元，增长近3成。

产品竞争优势稳固 出口动能丰富活跃

1月1日，在大连海关所属大窑湾海关的监管下，852辆国产汽车装载至“巨神领袖”号滚装船，从大连汽车码头起航前往欧洲，为2024年大连口岸国产汽车出口实现了“开门红”。作为东北地区唯一的海运汽车口岸，在刚刚过去的2023年，大连口岸全年出口汽车102773辆，同比增长143%，创历史新高。

海关关员视频巡查出口汽车场地。李进摄

据海关统计，2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长了2.9%，占出口总值的58.6%；同期劳动密集型产品出口4.11万亿元，占出口总值的17.3%。机电产品中，“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9%。船舶、家用电器的出口分别增长35.4%和9.9%。

聚焦中国汽车出口，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，近年来，随着我国现代化产业体系建设不断推进，我国汽车产销量屡创新高，相应出口规模也在逐步扩大。2021年、2022年，我国汽车出口量连续迈上200万辆、300万辆台阶。2023年更是跨越了两个百万级台阶，出口522.1万辆，同比增加57.4%。

“我国大力推动汽车产业绿色低碳转型升级，新能源汽车出口为产业增添鲜明亮色。当前，我国每出口3辆汽车就有1辆是电动载人汽车，全年出口177.3万辆，增加67.1%，这为全球绿色低碳转型作出贡献。”吕大良说。

“展望2024年，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，进一步推动外贸稳增长需要克服一些困难、付出更多努力。但同时更要看到，我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断集聚增多。”王令浚表示，相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新动能将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。

(责编：王连香、吕骞)

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