欧阳易佳

2024年新年伊始，如同繁星散落在祖国大地上的数万个水利建设工地，一派热火朝天，熠熠生辉。1月2日，国家“十四五”重大农业节水供水工程——湖北漳河灌区续建配套与现代化改造工程响水洞渡槽拱圈成功转体合龙。

数据显示，2023年，全国新开工项目2.79万项，水利建设完成投资达到11996亿元，较首次迈上万亿元大台阶的2022年增长10.1%。水利建设吸纳就业人数持续增加，更多劳动者在为国家安全保障贡献力量的同时，获得了更多劳动报酬。

纪录刷新的背后，是国家水网构成图的日渐丰满，国家水安全保障能力的稳步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

掌舵领航 谋篇布局

始于滚滚西江、穿越云开大山、蜿蜒滨海平原的环北部湾广东水资源配置工程正在“火力全开”建设中。

加快构建国家水网，建设现代化高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题，是党中央作出的重大战略部署。

2023年5月，中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》（以下简称《纲要》），《纲要》印发，全面吹响国家水网建设号角，水利基础建设进一步提速。

水利部部长李国英在2023年全国水利工作会议上强调，水利部深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，全面推动水利基础设施建设。“要以联网、补网、强链为重点，加快建设‘系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序’的国家水网，着力提升水利基础设施网络效益。”

水利部规划计划司司长张祥伟介绍，2023年，水利部累计开展22次水利基础设施建设调度会商，研究工程推进中的难点堵点问题，为确保完成年度目标任务奠定了基础。

超前谋划与精细管理为重大水利工程“早开工、多开工”创造条件。据悉，水利部提前制定2023年推进重大水利工程项目清单，建立台账，逐项细化工作方案，将责任明确到岗到人，节点控制到事到天，专人盯办，专班推进，每周跟踪，在保障工程质量和生产安全的前提下，尽早推动开工建设。

水利部相关负责人介绍，按照相关要求，一项重大水利工程往往要办理多项要件。通过密切沟通协调，黄河古贤水利枢纽17项要件在2023年底全部办理完成，可研审批在望，为工程开工建设奠定了基础。为推进工程多开早开，各级水利部门主动与有关部门联动会商，逐环节解决用地、环评、项目审批等难点堵点问题。

同样，地方水利部门也积极发力，助推水利建设跑出“加速度”。山东省水利厅相关负责人介绍，为加快水网先导区建设，山东建立省、市、县三级工作协调推进机制，省委书记、省长亲自担任省级水网先导区建设工作机制双组长，各级党委、政府将水网建设摆在重要议事日程，相关部门联动推进，凝聚起强大工作合力，为实现先导区建设全面起势奠定了坚实基础。

两手发力 拓宽融资

水利工程公益性强，特别是重大水利工程常常具有投资规模大、建设周期长、盈利能力弱等特点，常遭遇投融资“堵点”。数以万计的水利项目开工建设，资金从哪来？

“一方面，各级水利部门积极争取公共财政加大水利建设投入。另一方面，深化水利投融资改革，积极争取金融信贷、社会资本投入水利建设，多渠道筹集建设资金。”张祥伟说。

2023年11月，浙江省宁波市海曙区沿山干河河道整治工程初步设计报告顺利获得当地发改部门批复，正式进入全面建设阶段。该工程是保障宁波中心城区防洪安全的关键性屏障，概算总投资54.2亿元。

推动工程早日开工建设，落实资金是关键。据了解，该项目融资采用了1家政策性银行和6家商业银行组成的“松散型+紧密型”银团贷款模式。截至2023年10月，项目成功获批银团贷款50亿元，包括农发行贷款26亿元和以建设银行为首的6家商业银行贷款24亿元。

在谈及如何取得众多银行的鼎力支持时，海曙区水利局局长谢飞红总结：“最根本的是形成了‘水利为民’的广泛共识，‘跳出’水利‘谋’水利，利用沿山干河作为水路大动脉的资源集聚效应，做强了项目融资优势。”

海曙区沿山干河河道整治工程的创新融资“打法”，是浙江“两手发力”扩大水利有效投资的缩影。在广东，佛山市顺德区以“金融工具+专项债”模式，解决群力、石龙围整治项目资本金7.2亿元；在四川，德阳市中江县将继光水库30年特许经营权出让县级发展集团融资6亿元，用于水利设施建设……各地积极搭建政银企对接平台，水利建设融资渠道进一步拓宽。

政府和市场“两手发力”，是水利建设投资再创新高的重要保障。数据显示，2023年全年落实水利建设投资12238亿元，其中地方政府专项债券、金融信贷、社会资本5451亿元，占全国落实投资规模的44.5%，较“十三五”年均提高22.5个百分点。

“水利建设投资中，地方政府专项债券、银行信贷和社会资本较快增长，说明全社会看好既利当前又利长远的水利工程和项目投资，认为这些项目有一定的收益回报空间，”中国宏观经济研究院经济研究所副所长、研究员郭丽岩表示。

拉动经济 惠及民生

“安全培训后，就能上岗，一个月能挣9000多元。”2023年3月，在中国中铁一局承建的滇中引水二期配套工程汇溪路管道施工现场忙碌的施工员刘强说。作为云南省单体投资规模最大的工程，滇中引水可创造直接就业岗位2.5万余个，间接创造上下游产业就业机会约1240万个。

和刘强一样，越来越多的一线施工人员加入到水利建设团队中来。数据显示，2023年水利建设吸纳就业273.9万人，较2022年增长8.9%，发放工资568亿元，增长38.2%。

“加快投资建设水利等领域重大基础设施，短期内有利于扩内需和稳增长，中长期有利于加快新旧动能转换和促进区域协调发展。”郭丽岩分析，2023年水利建设资金重点投向流域防洪工程体系建设、国家水网重大引调水和重点水源工程建设、河湖生态环境复苏、数字孪生水利等项目，对保障防洪、供水、粮食和生态安全具有重要作用，同时为扩大内需、促进经济回升向好做出积极贡献。

水利工程相关产业链长、对重点区域和上下游产业的带动力强。“2023年，我们全力开建两库连通引调水工程，该工程将打通宁津水库、大柳水库两大‘水缸’，提高供水能力。”山东省宁津县水利局局长孟吉海介绍，工程对大口径管材、水泥钢筋、电器设备需求量都很大。在落地建设过程中，水利工程拉动了制造业、建筑业、运输业等相关工业、服务业增加值增长，带动了建材材料等大宗工业品消费。

带动经济增长的同时，水利工程建设促进了重大水利水电装备及关键零部件的自主研制，水库大坝设计建造能力的提升。

在郭丽岩看来，对于现代化产业体系和新型工业化建设而言，水利工程及相关配套项目建设都是重要落地场景。尤其是数字技术赋能水利建设、数字孪生支撑智慧水网建设和运行，体现了新质生产力加快形成的一个方向。

回望2023年，水利基础设施建设成就振奋人心。下一步，水利部将认真落实党中央、国务院决策部署，全力抓好水利灾后恢复重建和冬春水利基础设施建设，提前谋划推进2024年目标任务，踔厉奋发、勇毅前行，推动新阶段水利高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力的水安全保障。

(责编：王连香、吕骞)

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