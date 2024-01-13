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“尔滨”带起了“特产大摸底”，我老家竟也开出“隐藏款”！

2024年01月13日08:45 | 来源：中国新闻网
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中新网1月13日电(中新财经记者 左宇坤)天道好轮回，我家特产瞒过谁？

哈尔滨的故事还在继续。谁能想到，一波波“南北回礼”的友好互动，竟上演了一出“全国特产大摸底”的好戏，不仅挖掘了众多“隐藏特产”的意外收获，还发现了自己好像也被家乡蒙在鼓里！

现实版的“身在家乡为异客”正在上演，原来“外人”竟是我自己！

以为是进口的，结果是家门口的

家人们谁懂啊！特产特产，竟是“特地背着本地人生产”？

事情还要从11位广西“砂糖橘”小朋友勇闯哈尔滨说起。受到一路的热情欢迎和暖心守护后，为答谢东北“老铁”的热情好客，广西“老表”回赠了3车砂糖橘和8车沃柑；回礼这块东北人可不认输，黑龙江又回赠了10万盒优质抚远蔓越莓。

就在众人还没来得及为这一暖心互动感慨时，更多人已经发现了事情不对劲：等会儿，你送冻梨大米红肠山货我都不说啥了，这个蔓越莓是咋回事？我们之前也没听说过啊！

“现在我是不是东北‘亲生的’这个问题已经无所谓了，关键你这防我防得有点狠呐。”短视频里，不少眉头紧蹙的东北年轻人手拿一盒包装精致的黑龙江新鲜蔓越莓，仿佛看着“陌生人”。

在固有印象里，蔓越莓大都进口自北美。但据央视新闻，蔓越莓2014年从北美地区引入黑龙江省佳木斯市抚远市，2023年当地的蔓越莓种植面积达到4200亩，产量有3000吨左右，已成为全国最大的蔓越莓种植基地。

东北农业大学校长付强介绍，黑龙江地处“世界小浆果种植带”，气候优势明显，营养与医疗保健功效俱佳的蓝靛果、黑穗醋栗、野生蓝莓、树莓、沙棘等浆果资源数不胜数，小浆果种植面积达35万亩，年产值近20亿元，全省小浆果加工企业100余家，年产值近30亿元，位居我国之首。

但随着“南北回礼”的愈发热闹，“特产摸底”的逐渐深入，越来越多的网友发现，原来我的家乡也在瞒着我偷偷生产好东西呢！

比如，与鱼子酱、松露一道并称世界三大珍馐的鹅肝，你可以在安徽省六安市霍邱县找到这个正宗的法国味儿。

养鹅，六安本就很擅长，是皖西白鹅这一高品质鹅种的原产地和主产区之一。能吃肉还能薅毛的皖西白鹅给这里带来了“白鹅之乡”和“羽绒之都”美誉。于是养鹅养久了，当地就开始了产业升级，引进了原产于法国的世界上著名鹅肝专用品种——朗德鹅。

朗德鹅这一“歪果鹅”虽不“白毛浮绿水”，也不“红掌拨清波”，但胜在“肝”。六安的水土和气候很适宜它生长，据六安市畜牧业发展中心副主任贾昌泽介绍，全市每年产朗德鹅鹅肝3800吨，占全国鹅肥肝产量三成以上。

六安法式鹅肝，配上同在安徽的亳州威士忌和宿州伏特加，这才是真正的“不是欧洲去不起，而是安徽更有性价比。”

取一勺抹茶粉洒于杯中再加入热水，持茶筅手腕使力快速搅打至杯面浮沫，一杯抹茶便制作完成。说到抹茶，不少人首先想到的可能是日本；但你在全世界吃到的抹茶食品，很可能产自贵州铜仁。

贵州抹茶已占到中国抹茶总产量的四分之一，贵州梵净山脚下的铜仁市江口县便有着“中国抹茶之都”美誉，拥有全球最大的抹茶单体车间，被誉为“世界抹茶超级工厂”，每天可生产抹茶10吨，年产量超4000吨，产品畅销国内外。

以为是内陆地区，结果是海鲜产区

“我活了几十年，知道麻将、豆瓣酱、辣椒酱，你给我说家里还有鱼子酱？”紧跟着“破防”的，是四川网友。

在世界鱼子酱生产版图中，四川雅安近年来异军突起：年产鱼子酱50吨，远销30多个国家和地区，创汇近1140万美元。而如今全球市场上，中国产的鱼子酱比例超过50%，四川则拥有全国第二的鱼子酱产量。

雅安地处内陆腹地，为何与鱼子酱结缘？据介绍，鲟鱼是冷水性鱼类，对水质水温要求很高，而雅安水质常年稳居全国前列。此外，天全县高山引流的冰雪融水，也为养殖鲟鱼提供了优质水源。

更令人震惊的，还得数甘肃南美白对虾。在被称作“离海最远的地方之一”的甘肃，竟然也能产“海鲜”。

2023年秋天，甘肃白银和张掖迎来了罗氏沼虾和南美白对虾的丰收。“海鲜陆养”模式的工厂化养殖，让南美白对虾每年可产6茬，每茬产量可达2万斤，填补高寒高海拔地区循环水养虾市场的“空白”。

“我一个甘肃人，因为爱吃虾专门跑到了广东，结果你告诉我甘肃有什么？”万万没想到的甘肃人民感慨：“你要不说，我差点以为是洋芋的新品种。”

除了甘肃，新疆的水产养殖也进入大众视野，澳洲淡水龙虾、罗氏沼虾、三文鱼、大螃蟹……唯一美中不足的地方，是不是“江浙沪等‘偏远地区’不包邮”呀？

以为是邻居特产，结果是自家生产

“妈，你就说还有什么吧，说出来我们心里有个底。”随着各地纷纷开启的“特产大摸底”，大家逐渐接受了“自己都不认识我自己”。

“泡一壶才舍得放几根的宝贝，竟然是上海种的？”上世纪80年代初期，上海开始引种藏红花。依靠种植藏红花，上海崇明永乐村村民过上了幸福生活，这里也成为了“中国藏红花之乡”。目前，全村藏红花种植面积超700亩，年产值2000余万元。

说到最闪亮的“土特产”，河南带着大钻石前来一战。河南东部的小县城柘城有着“钻石之都”的美誉，据了解，全县金刚石超硬材料及相关配套企业达到128家，微粉年产量和出口量分别占全国市场份额的90%和85%，大颗粒单晶年产量、培育钻石出口量均占全国的60%。

“种植面积超过10万亩，约占全国的60%；年产优质芦笋12万吨，是全国白芦笋种植第一大县。”这一数据让山东省菏泽市曹县成为名副其实的“中国芦笋之乡”。

“我们这种灵芝直径达1.1米，重10多公斤，它撑开像一把大伞！”山东省聊城市冠县是中国重要的灵芝生产基地，素有“灵芝之乡”的美誉，灵芝产量占到全国总产量的三成以上 。

其实啊，大家嘴上说着“故乡使我陌生”，心里却是“老家让我骄傲”。

热闹的全国特产大摸底还在持续，你还知道家乡什么隐藏款特产吗？

(责编：王震、陈键)
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