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中国证监会：更大力度引入市场中长期资金

2024年01月13日08:47 | 来源：中国新闻网
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中新社北京1月12日电 (记者 陈康亮)中国证监会证券基金机构监管司副司长林晓征在12日召开的新闻发布会上表示，下一步，证监会将更大力度引入市场中长期资金。

林晓征在会上介绍了中国资本市场投资端改革工作。林晓征表示，近年来，证监会大力发展权益类基金、积极推动各类中长期资金参与资本市场，取得阶段性成效。截至2023年底，社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元(人民币，下同)，较2019年初增幅超1倍，持股占比从17%提升至23%，已成为促进资本市场平稳健康发展的重要力量。其中，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比从3.8%提升至7.3%，成为A股第一大专业机构投资者。

2023年，证监会在推动公募基金行业高质量发展、吸引更多中长期资金入市等方面开展了系列工作。

据林晓征介绍，公募基金方面，一是系统推进公募基金行业费率改革，降低投资者成本。行业130余家公募基金管理人发布降费公告，降费产品超3300只，初步测算，平均每年将为投资者节约成本约140亿元。二是支持权益类基金逆周期布局。加快权益类基金注册节奏，下半年权益类基金的周均注册数是上半年2倍以上。支持基金公司加大跟投力度、增强与投资者的利益绑定，2023年基金公司自购旗下权益类基金规模超40亿元。

吸引中长期资金入市方面，证监会着力提升长期资金权益投资的积极性与稳定性。一是配合相关部门降低保险公司投资沪深300指数成分股、科创板股票等标的资本占用风险因子。二是配合有关部门对国有商业保险公司实施3年长周期考核。三是积极支持保险资金开展长期股票投资试点，中国人寿、新华保险作为首期试点机构，拟共同出资500亿元，聚焦投资二级市场优质上市公司，目前该项目进入落地阶段。(完)

(责编：王震、陈键)
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