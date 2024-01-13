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证监会将继续支持行业机构逆市布局

陈康亮
2024年01月13日08:47 | 来源：中国新闻网
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中国证监会机构司副司长林晓征在12日召开的新闻发布会上表示，下一步，证监会将继续支持行业机构逆市布局，并将研究制定“逆周期布局”激励约束机制，重点是引导行业机构将功能性放在首要位置，切实发挥好“受人之托、代人理财”作用，强化对逆周期布局的正面激励，引导机构践行长期投资、价值投资，切实提升投资者获得感。

林晓征表示，2023年以来，逆市布局已成为市场共识。行业机构普遍认为，一方面，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变；另一方面，当期A股市场估值水平已处于历史低位，长期看已具备较高的投资价值。现阶段面临较好的逆市布局时间窗口，有利于投资者获得较好的投资回报。

林晓征表示，2023年，行业机构积极加大权益类基金逆市布局力度，表明了坚定看好中国经济和资本市场未来表现的信心。一是在产品注册方面，2023年全年获批产品中，权益类基金占比72%，较2022年提高了28个百分点；二是在基金募集方面，尽管权益类基金募集整体规模有所回落，但呈现产品募集数量提升和结构优化，权益类基金募集数量由2022年的706只增加至763只，占比由2022年的49%提升至60%；三是发起式权益类基金明显增加，整体数量达313只，较2022年接近翻倍。这些都充分表明，公募基金管理人坚定投资信心，积极看好后市，愿意与投资者实现更高利益绑定。展望未来，权益类基金仍有广阔发展空间。(完)

(责编：王震、陈键)
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