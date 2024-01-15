崔小粟 李源

糖，融入了中国几千年的饮食文化，它既满足了人们的味蕾，还因为多彩的文化内涵丰富了人们的精神生活。糖，总是与春节相通，与团圆相联，凝聚着一方人的独特情怀，寄托着一方人的甜蜜心思。如今，随着时代的变迁，食品工业的迅速发展也让糖果行业有了翻天覆地的变化。随着各种新型材料的介入、工艺制作技术的创新，糖果行业迎来了更大的发展空间。

有一个畅销了三十多年的糖果零食品牌，广大网友一定不会陌生，它就是徐福记。徐福记品牌旗下各式各样的糖果、糕点选材如何？又是如何生产出来的呢？新的一年给生活加点“甜”！1月15日，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播走进徐福记，开启了一场“沉浸式”的年味零食探秘之旅。

尼尔森零研最新数据显示，2023年在卖场超市渠道，徐福记散糖、散巧、散点均高居市场第一，散果冻位居第二，其中散糖和散巧的市场份额均超过了30%，徐福记散装整体市场份额持续提升。

“徐福记的每一款产品从研发创新、原料采购、生产制作、质量检验、包装配送等都是经过层层严格把关，例如一块小小的沙琪玛送到消费者的手上前，需要经过331道品质检验关卡，原材料检测项目就多达214项，全部过关后才能够进入市场。”徐福记品牌总经理蔡典儒介绍。

走入清洁室进行除尘清洁后，节目组依次探访了果汁橡皮糖车间、酥心糖车间、凤梨酥车间、蛋液车间、沙琪玛车间、检测中心以及研发中心。

“相比较传统的熬糖工艺，现代化的熬糖工艺进行了哪些升级？”主持人边看边问。据车间生产经理阮荣勇介绍，在家里熬糖以及传统熬糖工艺，温度控制不好的话，可能会让糖在高温下产生焦化反应，糖果的颜色并不能保持鲜亮，并且由于水分的蒸发，糖浆内部会有比较多的气泡，也会影响产品的食用体验。徐福记为了解决该问题，引入了真空熬糖工艺，在进口设备和生产技术的加持下，糖液可以快速且均匀地降至低温，从而避免了焦化反应对于风味的影响，真空的环境也可避免空气对于各种原料的干扰。

走进徐福记的酥心糖车间，主持人看到糖果头部企业生产全流程的精益求精。据介绍，徐福记酥心糖生产包括原料进料、熬糖、炒酱、拌糖、拉抻、抽条成型、冷却、自动包装等几道环节。酥心糖传承的是古法拉糖工艺，对于糖皮需要进行六次的拉叠，以保证酥心糖的口感酥溶。

通过自动化设备生产，糖果糕点的生产效率可以明显提高。前行到凤梨酥车间，生产车间经理阳洪生介绍道，凤梨酥产线一条产能为12.7吨/天，3条产线是38吨/天。如果换算成单个凤梨酥，约等于每天生产153万个凤梨酥。

随后，节目组深入蛋液车间。“为何要为处理鸡蛋专门建造一个车间？”主持人问道。原料加工车间主任廖锦辉表示，徐福记很多糕点的主要原料是鸡蛋，例如沙琪玛。为了保证鸡蛋液的品质，蛋液车间就是用来专门对鸡蛋进行清洗消毒、破碎、蛋液处理。有赖于规模化的生产方式，这里每天加工新鲜鸡蛋超过100万枚。“如果说每人每天吃1个鸡蛋，按照365天算的话，那相当于徐福记一天的鸡蛋用量足够一个人吃上约2739年。”

如今，减糖不仅是健康的选择，更是生活的态度。沙琪玛车间生产经理马威告诉节目组，秉承消费者健康化的消费需求，徐福记研发生产出十几款新品，包括减糖、营养系列，比如已上市的新品坚果棒和肉松棒，还有多种满足年轻消费者的新琪玛、满足不同渠道、价格带需求的多种包装沙琪玛。

近年来，科技加速发展，在工业现代化进程中，智能工厂建设成为一大趋势。据制造总经理鲍喜涛介绍，截至目前，徐福记全集团四个工厂，全部车间已实行自动化改造，生产线优化升级，采用协作机器人，AGV无人搬运，高速自动化包装机，车间全部实现了机器人码板，大大提升自动化程度降低劳动强度。近5年，徐福记在智能制造项目上已投入了3亿元左右，其中1.8亿元用于机器换人项目。

在物流运输方面，徐福记物流配送中心整体转运方案采用的是“点到点+货到人+智能搬运”系统，超过60台AGV机器人，可以“一边唱着歌，一边运送着糖果”实现无人搬运。

据了解，为保证原料与成品的质量安全，加强企业自身检测能力，徐福记成立了检测中心保证产品质量。目前，检测中心现有检测设备共有180台，检测项目包括营养成分、食品添加剂、污染物、微生物、包材溶剂残留等250多项，每年样品检测量约14万份，检测数据量约40万个，通过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的认证。

随着健康意识的日益增强，糖果糕点行业正掀起一股健康风潮。“针对现在消费者对健康零食的需求，徐福记推出‘营养加法、成分减法、更健康的加工工艺’的3大研发方向，目前已研发出坚果棒沙琪玛、富铁血橙和6种乳酸菌软糖的0糖爆浆软糖、叶黄素芒果和益生元草莓蒟蒻果冻等产品。我们首次尝试在硬糖低稼动率生产线上研发生产0糖软糖，并成功实现上市。”研发及应用高级总监孙学科表示。

随着人们生活水平的提高和消费习惯的改变，零食市场呈现出了多元化、个性化和高品质的趋势。消费者对于零食的需求不再仅仅是填饱肚子，更加注重口感、营养价值和品牌形象。

面对竞争对手林立的情况，徐福记正在产品创新、品牌定位、渠道拓展等多方面加强企业品牌策略。“我们通过不断创新和研发新的产品来满足消费者的需求。徐福记在成立30周年之际升级了品牌标志和定位，作为国民经典零食品牌以崭新的面貌呈现在消费者面前。我们还通过多种方式加强和消费者互动。在渠道方面，徐福记通过拓展线上和线下销售渠道来增加产品的曝光度和销售量，包括自建直播间，拓展海外市场等来实现企业的长期发展。”蔡典儒说。

蔡典儒表示，作为家喻户晓的国民经典零食品牌，徐福记缔造了新年糖文化，创新推出了散装专柜销售模式。在未来的发展中，徐福记也将继续坚持以消费者为中心，传承匠心品质，用创新引领品牌发展，引领休闲食品行业高质量发展。

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(责编：李源、高雷)

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