曹淼 冯斯正

“咖啡在手，天冷不抖”“人生无解，喝杯拿铁”……类似“咖啡梗”你听过么？近两年，咖啡消费已然成为当代都市青年普及而新潮的生活方式，国内咖啡产业同步快速发展，赛道渐火。6月18日，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播，走进雀巢咖啡青岛（莱西）工厂，解译一杯咖啡的智造工艺和“风味密语”。

节目伊始，人民网·人民优选主持人李展和两位“咖啡达人”刚走进雀巢咖啡工厂仓库区，就被扑面而来的香气吸引。“青岛工厂肩负‘重任’，负责向中国境内的所有雀巢工厂供应咖啡粉。”咖啡生产线生产经理于鲁华边引路边介绍。整齐码放的咖啡袋一眼望去格外壮观。“每袋可以承装约250斤速溶咖啡粉，不需10分钟即可生产出来。”

如何确保消费者喝到的每杯咖啡口味始终如一？在咖啡生产控制室，“清洁、烘烤、研磨、萃取、蒸发浓缩、喷雾干燥”产制速溶咖啡粉的六大步骤在电子屏上清晰显示。

对此，于鲁华解释：“生产过程的每一环节都决定着咖啡品质的稳定性。”咖啡豆离开集装箱，被送进豆仓中，导入取样器，经过清洁设备去掉碎豆和豆皮，再进入储存仓进行烘烤。“为确保咖啡成品口味均衡，后台利用先进的生产技术控制烘焙曲线和烘焙温度。一炉可以烘烤600公斤的咖啡豆，大约十几分钟就能做好。”

烘烤后的咖啡豆经过研磨，可以更好释放香气和滋味，泡出来的咖啡液体也更加浓醇。如何将咖啡液中的优质风味提取出来？于鲁华介绍，萃取后，需先通过蒸发浓缩，提高液体固溶物浓度，让咖啡液处于粘稠状态；再利用喷雾干燥技术，把液体分解成液体小颗粒，使其在喷雾塔里下降的过程中变成一粒粒咖啡粉。

探访了咖啡粉的制作流程，咖啡品尝室里，节目组在产品应用部咖啡品鉴师赵秋子的专业指导下，亲身体验了一次“品鉴师”的日常工作：将10克咖啡粉倒入杯中，用200毫升98摄氏度的热水进行冲泡，继而通过“杯测”，对咖啡的风味、酸质、甜感、醇厚度、一致性、干净度等方面进行品味，甄别出品质不佳的咖啡豆。

为何要进行如此严苛的品鉴操作？赵秋子解释，每一批生豆和烘焙过的豆子都会严格取样检验，只有通过“考核”才予以“放行”。“咖啡豆是农作物，不可避免会受到降水、光照等自然条件的影响，这些都会引起豆子品质的波动。测试生豆是为确保口感与产品风格保持一致，根据各类感官绩效测试成品进行评估和打分，最终也还是为了成就品质。”赵秋子坦言。

“此外，每一项原材料和包装材料都要在质保部实验室走一遭。我们会对包含塑化剂、农残等在内的176项污染物进行监控，还会检测咖啡所含的各种成分及营养5项。”质保部主管王萌补充，上述流程都是保证咖啡品质的“必选项”。

绿色低碳是企业实现可持续发展的长久之策。探访期间，在工厂太阳能发电区，厂长肖平向节目组介绍，这片建于2022年的光伏板日均发电量近12000度，相当于整个工厂10%的用电量。

“利用可再生能源生产是雀巢实现‘净零碳排放’承诺的重要举措之一。”肖平表示，工厂专门设置了污水处理站。他指着几个硕大的澄清池介绍：“这里的水是咖啡生产排放的废水，经过一系列先进的污水处理技术让废水‘脱胎换骨’，所以很清澈，还可以养鱼。”生物质锅炉负责处理萃取环节之后的咖啡渣。咖啡渣经过锅炉燃烧期间产生的蒸汽会重新用于生产制造。一年可减少15000吨废渣，让工厂实现零废弃物处置。

先进的智能化生产工艺，苛刻的质量控制流程，强大的研发技术支撑，才能造就一杯“好咖啡”。“30多年来，雀巢始终关注消费者的需求变化，持续更新咖啡产品。与市场端日益多元的消费需求保持同步，这是延续品牌生命力的基础。”节目最后，供职雀巢咖啡30余年的高级生产服务经理焦小马表达了自己对中国咖啡产业的期望。“2020年我们进口咖啡豆大概在10.6万吨，而2021年进口数字已经突破了12.6万吨。可以看出国人对咖啡的需求越来越旺盛，雀巢有责任和行业共同努力，为中国消费者提供更好的咖啡，这是我们的梦想，也是我们想做到的。”

“探寻消费密码”系列：

人民网“透明工厂”走进宝洁 探秘科技如何赋能消费新生态

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(责编：曹淼、高雷)

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