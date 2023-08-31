董童 冯斯正

鲜味是一种什么味道？常言道，味觉分五种——酸、甜、苦、咸、鲜。其中“鲜”颇有些玄妙，它出现在各类形容美好口感的词语中，也成为人们烹制佳肴的理想标准之一。而今，随着技术创新和消费升级，以调味品为代表的鲜味产业，被时代赋予兼顾健康与美味的双重使命。8月31日，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播走进鲜味产业龙头企业——上海太太乐食品有限公司，解密厨房调料鸡精的鲜味“养成记”。

太太乐工厂位于上海嘉定区江桥镇金宝工业园区，有“花园工厂”的美誉。红墙绿草、夏日荷花，整洁明亮的办公大楼、随处可见的绿植景观，人与自然和谐统一。

作为供职太太乐26年的资深员工，工厂厂长余兆好见证了品牌的发展壮大。在与人民网·人民优选主持人刘曦一同前往生产车间的路上，余兆好介绍，从1988年成立至今，公司一直以“让生活更美好”为愿景，在推动行业发展的同时，带动产业持续创新升级。

走入清洁室进行除尘清洁后，节目组依次探访了备料车间、生产车间及品检包装车间。“采用何种鸡？鸡精里除了鸡还有哪些原料？如何进行品检？”主持人边看边问。

近年来，随着国民健康意识的逐渐增强，“鸡精是否是化学添加剂”等成为消费者关注的热门话题。“之所以称为‘鸡精’，代表着其必须含有鸡肉、鸡骨粉末或鸡的浓缩成分。”生产车间经理马翠英介绍，工厂每天会使用约35000只鲜鸡，这些鸡均采购自层层筛选出的5家供应商。“鸡肉会先在水中浸泡20至30分钟后，还要连续两次用360度的高压水枪喷淋清洗。冲洗、沥水后的鲜鸡还要在蒸箱中进行长达1小时的高温蒸煮来实现灭菌及熟化。”

而生产鸡精所需要的其他生鲜食材也在同步“预热”中。在其他食材预处理车间，节目组了解到鸡精中使用到的小葱至少要确保5分钟以上的清洗时间，大蒜和洋葱会经过机器处理和人工挑选等多道工序才能进入打碎混合等下一步生产流程。

前行到制粒车间，经过生产线管道、从制粒设备流出的鸡精颗粒已模样初现。“这还不是成品鸡精，因为里面含有水分，鸡精制粒后还会进行大约8分钟的干燥灭菌。”马翠英说，每一粒合格的太太乐鸡精，都要经过鲜鸡处理、超微粉碎、科学配料、混合制粒、双级灭菌、精密计量、重金属探测和自动包装等多个现代化工艺环节的“考验”。

同时，她表示：“太太乐有一套严格执行的食品安全管理体系，鸡精从原料采购到成品出厂必须历经64道质量监控。此外，为确保生产过程的有效追溯和记录，工厂设置了206个全天固态监控摄像点。”

据了解，为保证原料与成品的质量安全，加强企业自身检测能力，太太乐专门成立了集团CNAS中心实验室。太太乐研发专家邬帅帆带领节目组参观了整个实验室，并逐一介绍各区域的实验项目。邬帅帆透露，CNAS中心实验室每天有大约200批次的检测任务。利用配备的许多先进仪器设备，实验室可以检测包括微生物、营养成份、农兽残、非法添加剂等300个项目。他表示，太太乐希望通过全方位、全过程地开展实验室质管检测活动，在市场和社会各方的监督下，更好地为消费者服务。

节目当天，一场关于食材与鸡精的“鲜味碰撞”也在太太乐研发厨房上演。太太乐食品有限公司总裁曹辉在与主持人品尝美食的同时，交流了中国鲜味产业的发展趋势。

在消费需求升级的刺激下，健康、天然、便捷、美味成为广大消费者选择调味品的主要诉求，产品类别也呈现出从单一走向复合的趋势。在曹辉看来，调味品企业正迎来发展新机遇。“随着新品牌、新品类的涌入，如何在竞争中获得破局之策，创新是关键所在。我们聚焦产品创新、渠道创新、营销创新，拉动品牌和人才两大核心齿轮，驱动助力企业快速高质量发展。”

“在向新而行的同时，太太乐始终坚持如一的原则。一方面始终把用户需求放在首位，另一方面秉持在以‘鲜’为内核的基础上探索研究。”曹辉深信，让产品的使用者、食用者都放心，是品牌推陈出新、迭代升级的恒定原则，同时也是鲜味产业创新发展的轴心。他表示，“整个产业链上中下游的各角色，应以满足消费者对健康及个性化需求为宗旨，开拓创新思路、激发发展动能，让产业在升级中实现可持续发展。”

作为国民追求美好生活的见证者，太太乐在今年迎来了35岁生日。伴随企业一同成长的，还有“品质”“健康”“创新”“多元”等不断丰富的品牌内涵。曹辉表示，未来太太乐将继续以消费者需求为方向，持续推动产品与流程的迭代创新，以探索实践为鲜味事业高质量发展书写新注脚。

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(责编：董童、高雷)

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