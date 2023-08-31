人民网北京8月31日电 （记者杨虞波罗）8月30日，中国电动汽车百人会隆中论坛在湖北省襄阳市开幕。

30日下午举办的隆中论坛“车能路云”融合发展论坛，以构建“‘车能路云’融合发展新生态”为主题，围绕车、能、路、云四个领域的协同融合，讨论如何构建融合发展的产业生态；如何构建生态带来的新机遇，形成科技创新、成果转化、产学研协同等相结合的创新体系；如何围绕实际应用终端，加强关键技术研发，制定切实可行的标准，打造自主安全可靠的产业链，形成可持续、高质量的产业体系；如何开发和构建高效、安全、舒适的出行服务，形成可持续的应用体系。

国家能源专家咨询委员会副主任、国家气候变化专家委员会委员徐锭明的主题发言引导大家从更广阔的视角来看待新能源汽车产业，他指出，真正改变世界的是生态系统，而不是某一个单项技术，而构建“车能路云”融合发展新生态符合生态改变世界的定律。

“能源与交通紧密相关。有什么能源体系就有什么交通体系，交通是跟着能源走的。在这场能源革命中，新基建要将传统工业、传统行业和数字化、现代化、智能化连在一起。5G、特高压、城际高铁、轨道交通、新能源汽车、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等等，都可以归入新基建的范围。”徐锭明谈到。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，汽车产业进入了大融合时代。“车能路云”如何发展，是汽车进入大融合时代的新命题。“车路协同与单车智能并不矛盾，单车智能解决汽车自身的智能化问题，车路协同帮助提升汽车自身的智能化水平，是一种赋能关系。任何一个技术路线都有其瓶颈，就像单车智能解决不了远距离的判断问题，车路协同解决不了快速决策的问题，所以二者之间是取长补短、相互赋能的关系。”

中国科学院院士欧阳明高在主题发言中指出，新能源汽车是中国新经济的引擎，可以带动百花齐放，可以带动交通领域的全面电动化；储能领域可以车网互动可以智慧储能；还可以带动氢能、智能化等多个万亿产业，构成万亿产业的集群。通过新能源汽车的发展、通过“车能路云”产业融合生态的建设，来推动中国经济的转型升级。

欧阳明高院士认为，“车能路云”涉及到汽车、能源、信息、交通，在新能源汽车发展的初期，这些是一种松散组合，随着新能源汽车的发展，这些产业将逐步从松散组合到深度融合，这是由技术、市场各方面发展引发的必然趋势。比如充电，以前主要是慢充，充电企业也就是能源服务商，汽车厂商、电池供应商，这三者实际关系是比较松散的。但随着电动车普及，城市配电网的负荷在不断增加，必须由无序充电走向有序充电。由此诞生了光储充换一体化的新型基础设施，它将汽车、电池、交通、信息、电力系统等多个领域结合成一个不可分割的整体。此外，“车能路云”推动产业融合生态的建立会使新能源汽车从单兵突进到多业协同。

张永伟认为，要走通车路协同这条路，关键是解决路的问题，即路应该怎么建。前期不少城市做了很多探索，也暴露了一些问题。建了很多路，使用率不高，车企参与度不高，这两个“不高”导致了大家开始质疑车路协同的路线。建议今后按照低成本、广覆盖、强监管、重应用的原则，分级、分类、分步推进路端的基础设施建设。

另一方面，要从车路协同进入到车城协同，推进两网融合。车路协同靠的是车联网，车城协同中城市的建设就是物联网，反映在网络上就是两网融合，就是车联网+城市物联网。城市物联网解决了城市的公共基础设施和城市的市政设施数字化、网联化的问题，车联网解决了V2G、V2X的问题，实现了车车、车路的有效和及时通讯。两网融合所形成的网络支撑，是未来自动驾驶车辆需要的关键基础设施。如果我们率先实现两网融合的系统创新，这就是中国特色、中国方案。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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