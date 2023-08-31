人民网北京8月31日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，第一批中小企业数字化转型试点城市近日公示，包括苏州、东莞、宁波等30个市（区）。

据介绍，工业和信息化部、财政部于近期组织开展了第一批中小企业数字化转型试点城市的竞争性评审工作。根据评审结果，拟将苏州、东莞、宁波、厦门、合肥、武汉、青岛、南昌、上海浦东新区、福州、长春、沈阳、大连、南宁、济南、太原、石家庄、郑州、长沙、成都、天津滨海新区、重庆渝北区、昆明、杭州、北京昌平区、深圳、榆林、哈尔滨、兰州、海口等30个市（区）纳入第一批试点范围。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经