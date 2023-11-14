休闲零食作为高频的国民消费产品，近年来其消费需求及消费场景越来越多样化，安全健康、满足社交等方面需求也逐渐被重视。作为网红零食的辣条就是典型代表之一。近期，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播走进位于湖南平江的麻辣王子辣条工厂，探寻辣条的起源以及辣条生产、研发、产业发展背后的故事，溯源辣条的“前世今生”。

“1998年，一场特大洪水让湖南平江县的大豆减产，以大豆为主要原料的酱干作坊难以维生。我们三个想到用供应充足的面粉代替豆粉，用一台米线机改装，挤出了第一根条状辣条胚体。”辣条发明人钟庆元介绍说。

此外，通过辣条发明人邱平江、李猛能的现场讲述，很多网友第一次了解到，辣条的诞生居然跟四川火锅有关。据了解，辣条发明人在四川吃火锅时想到了辣条的调味灵感，加入四川人喜欢的花椒，结合平江酱干的风味工艺做出了四川麻辣味的辣条。

以好吃的麻辣风味为起点，辣条成为不少80、90后的童年回忆。而经过20多年的蜕变，辣条也从曾经的“妈见打”食品，变成了如今深受年轻人喜爱的网红零食。麻辣王子行政副总经理李满良介绍，1998年以来，辣条行业不断升级，已经从以前不规范的小作坊时代，发展到了现在的标准化、自动化、智能化生产时代。

走进麻辣王子的辣条车间，可以看到辣条头部企业生产全流程的精益求精。据介绍，这是辣条行业首个制药级GMP车间。“首先在门口换鞋、在衣帽间戴上口罩头套，再进入更衣室换防护服，洗手区域洗手消毒后戴上手套，走进风淋通道吹掉身上的灰尘，最终到达车间门口，这是每一位工作人员进入辣条生产车间的基本流程。”在麻辣王子工作人员带领下，主持人“全副武装”进入车间。

从和面、挤压膨化、调味拌料、再到装包检测，面粉最终变成了消费者吃到的辣条，其中每一步都以规范化的执行标准落实。麻辣王子生产车间的洁净度、温湿度指标达到10万级标准，采用初、中、高效3级过滤系统，过滤空气中的尘埃粒子，保持车间空气洁净度，并且采用臭氧自动定时、定量对空气、设备、工器具等进行消毒，以确保辣条生产的干净卫生。

在麻辣王子健康辣条研发中心，麻辣王子研发经理李龙为大家介绍了企业如何利用科技的力量保障食品安全。比如，在选材过程中对面粉的各项指标品质进行检测，筛选出适宜加工辣条的小麦粉，用质构仪检测辣条口感软硬度，让每批生产出来的麻辣王子辣条口感嚼劲适中，利用液相色谱仪检测花椒的麻度、辣椒的辣度，保障麻辣王子的正宗麻辣口感。

一团面筋成就一个产业，一根辣条致富一方百姓。“辣条产业是平江食品产业中的主导产业，为全县提供10.2万余个就业岗位，为助推平江脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展，发挥了重要作用。”在直播最后的专访环节，平江县休闲食品产业联合会秘书长童湘平说。

据了解，近年来，平江县委、县政府高度重视辣条产业发展，出台了《关于支持休闲食品产业发展的实施意见》，在政策、资金等多方面扶持辣条产业发展。2023年，当地设立工业发展基金，出资1.4亿元用于支持存量企业扩产增能、二次创业；支持平江天岳新区辣条产业园区建设，该项目年产量达25万吨，可解决6000余人就业，实现年产值35亿元，年创税收1.5亿元。

麻辣王子品牌创始人张玉东介绍，作为来自“辣条发源地”的辣条企业，麻辣王子在传承辣条麻辣味的基础上，不断健康升级，对产品进行“四减三加”（四减，即减油、减盐、减糖、减添加剂；三加，即增加辣条的功能价值、营养价值、消费者体验价值），最终引领辣条行业不断撕掉负面标签，实现产业蝶变。“我们还邀请了新一代川菜‘掌门人’肖见明、三位辣条发明人共同研发，希望将正宗麻辣辣条带给更多人。”张玉东说。

“企业要重视观念、理念的转变，要有使命感和责任意识。从工厂思维转变到消费者思维、利他思维。行业要创新发展，必须有一部分龙头企业先行先试，以消费者体验为中心，不断去升级创新产品。”张玉东表示，未来麻辣王子将持续传承，不断创新，契合消费者需求。

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(责编：王仁宏、李源)

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