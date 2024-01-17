据交银金租最新消息，截至2023年12月末，公司绿色租赁资产余额约1400亿元，占租赁资产总额的40%左右。

交银金租相关负责人介绍，该公司认真贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持将绿色发展理念融入企业核心价值观，充分发挥租赁业务产融结合的特色优势，立足贴近实物、融入实业的发展方向，深入挖掘绿色产业的多元化、专业化、精细化需求，不断做强做专绿色租赁，打造公司高质量发展“新赛道”。

在治理方面，公司以战略引导、运营管控、信息披露、数据治理，强化发展安全性和可持续性；在体制创新方面，广泛凝聚行业智慧，以政策传导、资源配置、发展保障、目标考核、评价导向等创新，为绿色金融发展保驾护航；在业务模式方面，突破传统模式，创新设立新基建（新能源）租赁业务中心，以扁平化、专业化、特色化的组织管理模式，不断探索业务模式与金融产品创新，提出“优能租”1+N创新业务模式；在人才队伍建设方面，设立分布式光伏、储能业务等多个专项创新小组，积极开展前沿领域探索，培养了一批绿色金融领域的专业化人才。

交银金租加快在新模式、新客群的推动和孵化，重点布局“风光水储氢”等领域，持续深耕绿色能源垂直产业链。2023年，交银金租在专用充电、新能源换电站、工商业分布式光伏、工商业储能等4个全新细分市场领域实现了首单业务突破。

交银金租大力支持“交通强国”战略，构建“海陆空”三栖绿色金融发展格局，服务交通体系绿色低碳转型。在航运租赁领域，交银金租已批量开展多个双燃料LR2油轮、双燃料汽车运输船、气体船等绿色船舶融资项目。

在航空租赁领域，交银金租成功落地中国租赁公司首次加注可持续生物航空燃料的飞机租赁项目，以垃圾、废弃物为原料的燃料，较传统化石燃料碳排量最高可减少85%。此外，公司还自主开发了机队碳排放分析系统，2023年实现年内航空业务百分百新技术机型投放；飞机新技术机型占比由2022年底的32%提升至43%。

在交通运输领域，交银金租参与某城市ETC建设项目，赋能绿色智慧公共交通出行体系建设；在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域落地多个绿色公交项目，助力传统公交车辆升级；与某头部换电企业合作，支持其采购动力电池箱总成系统，布局重卡换电领域；成功落地海南某公司新能源充电桩项目，用以支持海口市公共充电基础设施建设，助力打造“绿色公交”运行体系，服务城市居民绿色出行，有效助力海南生态试验区建设。

除在资产端积极布局绿色金融产业，交银金租还积极在负债端拓展融资渠道，探索与可持续发展指标挂钩的船舶项目融资、绿色/ESG银团/俱乐部贷款、绿色/ESG境外债券发行等融资模式。交银金租发行了面向全球投资者的ESG自贸区离岸债券明珠债。2023年，公司与汇丰中国成功筹组符合国际绿色贷款原则的美元绿色定期银团贷款。近期，交银金租又在全国银行间债券市场成功发行30亿元的公司首支绿色金融债券。

该负责人表示，未来，交银金租将继续持续专注绿色租赁，做好“绿色金融”，加大对绿色产业的支持力度和探索创新融资模式，为加快人与自然和谐共生的美丽中国建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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